Une offre fibre à moins de 10€/mois, c'est possible avec Bbox Fit chez Bouygues Telecom

Commençons par la fourniture d'accès à internet. Pour celles et ceux qui veulent avant tout un Internet efficace et rapide, cette nouvelle offre Bbox Fit est idéale. Pas de fioritures, elle va à l'essentiel. La Bbox Fit de Bouygues Telecom vous permet de disposer de la fibre optique, réputée pour sa stabilité, dont les performances vous feront savourer chaque instant en ligne, quel que soit l'appareil connecté. Aussi, vous pouvez bénéficier de vitesses foudroyantes, avec jusqu'à 300Mbit/s en téléchargement et 200Mbit/s en envoi.

Parmi les exemples concrets donnés par Bouygues Telecom, en connectant votre console de jeu à la Bbox Fit, vous pourriez installer un jeu d'un poids de 50 Go en moins de 25 minutes. Sur votre ordinateur, cela ne vous prendrait que 54 secondes, chronomètre en main, pour télécharger un film de 2 Go. Enfin, dans un contexte de télétravail perdurant, un fichier d'un poids de 500 Mo pourrait être envoyé en seulement 20 secondes. De quoi ravir tous les profils d'utilisateurs, au travail, au gaming ou plus largement tout type de loisir en ligne.