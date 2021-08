L'aspirateur robot Yeedi mop station est à moins de 600 euros chez AliExpress

Yeedi frappe fort avec ce nouvel appareil. Plus qu'un aspirateur robot, le Yeedi mop station est le centre du nettoyage de votre maison et cela passe par son format original et imposant. Vous aurez sans doute remarqué que la base de recharge est bien plus grande et volumineuse que celle des autres aspirateurs robot. En effet l'appareil intègre deux réservoirs d'eau de 3500 mL, un pour l'eau propre ajoutée à l'aspirateur, et l'autre pour l'eau sale récupérée après le cycle. Les serpillères sont nettoyées après le cycle de la même manière que si vous les passiez au lave-linge, le confort en plus !

L'aspirateur robot Yeedi est également muni de deux serpillères rotatives, pour une action en profondeur sur votre sol. Le robot passe dans chaque endroit de votre maison pour y retirer les traces avec une grande efficacité grâce à la force de 10N appliquée par les serpillères sur votre carrelage ou votre parquet.

Pour l'aspiration, le Yeedi mop station peut compter sur son moteur d'une puissance de 2500 Pa et de sa large brosse principale pour récupérer à la fois les poils d'animaux mais aussi les poussières et les allergènes qui jonchent votre sol, même dans les crevasses et les endroits les plus inaccessibles, et ce chaque jour grâce à son mode de programmation.