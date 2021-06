Soldes d'été : dates, bons plans et promotions, tout savoir de l'édition 2021

Comme chaque année, certaines catégories de produits sont à scruter du regard pour dénicher les meilleurs prix et ce dès les premières heures des Soldes.

Parmi ces dernières on retrouve sans grande surprise le produit tech préféré des français, à savoir le smartphone. Depuis plusieurs mois les principaux constructeurs comme Samsung, Xiaomi, Huawei ou Apple n'ont pas relâché la pression et ont tous dévoilé des dizaines de modèles adaptés à tous les usages et à tous les prix. La plupart de ces modèles sont déjà proposés en promotion et devraient voir leurs prix fondre comme neige au soleil à l'occasion des Soldes d'été. On peut parier qu'en plus de modèles un peu plus anciens, sortis en début d'année 2020 par exemple, on retrouvera quelques références tout juste débarquées dans les magasins à un prix vraiment exceptionnel.

Les tablettes ont fait un grand retour en force après le confinement. De nombreux consommateurs ont privilégié cet appareil à tout faire qui remplace idéalement un ordinateur familial. Samsung ou Apple et ses différents iPad ont les faveurs du public et c'est désormais à votre tour de vous laisser tenter par l'un de ces appareils proposés à des prix totalement fous.

En parlant de come-back, le PC portable n'est pas en reste et a été adopté par des millions de personnes forcées de travailler depuis chez elles. Les constructeurs comme Asus, Acer ou encore HP et Lenovo ont mis les bouchées doubles pour proposer par la suite des appareils à la fois performants, polyvalents et à des tarifs raisonnables pour convenir à toutes les bourses. Cet été préparez déjà votre rentrée universitaire ou votre retour au bureau avec l'achat d'un PC portable d'exception mais à un prix très doux pour ne pas vider vos économies d'un coup d'un seul.

En ce moment nous sommes en plein Euro de football, mais aussi le Tour de France vient de débuter et dans quelques jours seulement débuteront les Jeux Olympiques de Tokyo. Pourquoi ne pas profiter de ces grands évènement sportifs sur le meilleur écran possible avec une TV 4K signée LG, Samsung ou encore Sony et Panasonic ? Ces modèles sont de plus entièrement connectés et vous permettent d'accéder à l'ensemble des applications de streaming vidéo sur une dalle de 55 ou 65 pouces, voire même plus grand encore.

Le son est aussi important que l'image et vous pouvez profiter durant les Soldes de prix très intéressants sur les écouteurs et casques audio comme les AirPods et AirPods Pro d'Apple mais aussi sur des modèles haut de gamme de chez Bose, avec le QC35 ou le Headphones 700, ainsi que chez Sony avec ses différents produits équipés d'un système de réduction du bruit.

Enfin la maison connectée est la grande tendance de ces derniers mois et les confinements n'ont fait qu'accentuer l'appétit des consommateurs pour ces objets du quotidien. Ne vous souciez plus du ménage avec les aspirateurs robot Roborock, Ecovacs ou iRobot. Posez toutes les questions que vous souhaitez et lancer votre musique à la voix avec les enceintes connectées Amazon Alexa ou Google Assistant. Enfin pilotez du bout du doigt la lumière de votre maison grâce aux ampoules connectées Philips Hue.