Fnac Seconde Vie : des produits reconditionnés jusqu'à 50% moins chers

Les ordinateurs portables et de bureau sont évidemment à l'honneur avec des modèles plus ou moins avancés selon vos besoins. On retrouve également les MacBook d'Apple, aux configurations tout à fait satisfaisantes pour une utilisation polyvalente. Enfin pour les utilisateurs les plus nomades les tablettes tactiles sont un bon compromis et là encore de nombreux modèles sont présents comme les iPad ou les Galaxy Tab de chez Samsung.