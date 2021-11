Black Friday AliExpress : 5 promos high-tech chocs à saisir ce samedi

On commence notre sélection par un grand classique, et surtout un quasi-indispensable : les AirPods 3 d'Apple. Les écouteurs True Wireless d'Apple, qui fonctionnent aussi bien sur iOS qu'Android (même s'ils sont plus efficaces sur iOS il faut l'avouer) passent à 179€ si vous utilisez le code SDFRN207 juste avant de payer. Pour ce prix vous avez des écouteurs officiels avec 6h d'autonomie par charge, et un boitier de charge sans fil qui peut faire monter cette durée jusqu'à 30h. On retrouve la prise en charge à la voix de Siri, l'assistant connecté d'Apple. Et bien sûr la qualité de fabrication et du son, même en kit mains libres.