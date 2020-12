Le Xiaomi Mi 10 Pro déjà en promo avant le Cyber Monday

Le Mi 10 Pro de Xiaomi est un smartphone qui est équipé du processeur Snapdragon 865 (compatible avec la norme 5G), du système d'exploitation mobile Android 10, d'un écran Full HD+ AMOLED 90 Hz de 6,67 pouces (définition de 2340 x 1080 px), d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go et d'une batterie de 4500 mAh compatible charge rapide (100% en seulement 45 minutes de charge).



Concernant la photo, le Xiaomi Mi 10 Pro dispose d'un capteur principal de 108 MP, d'un zoom hybride x10 de 8 MP, d'un mode portrait de 12 MP et d'un mode ultra grand angle de 20 MP.

Pour la partie connectique, on retrouvera notamment le Wi-Fi 6 (ax), le Bluetooth 5.1, le NFC, l'USB Type-C, un capteur d'empreinte digitale et une prise Jack.