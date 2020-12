Black Friday Amazon : L'aspirateur robot Ecovacs Deebot 605 à -50 %

Vous en avez assez de faire le ménage ? C'est bien compréhensible. Si cette corvée reste incontournable, autant la déléguer à quelqu'un – ou plutôt quelque chose – de plus compétent et volontaire. Non, il ne s'agit pas d'obliger votre colocataire à assumer cette tâche, mais plutôt de faire appel à une machine !

En l'occurrence, vous pouvez faire confiance à l'aspirateur robot Ecovacs Deebot 605. Grâce à sa grande puissance d'aspiration, l'appareil sera en effet capable de débarrasser votre maison de toute la poussière, y compris la plus tenace. Pour le commander, vous n'avez besoin que d'une application mobile ou de l'assistant Alexa. Dans ce dernier cas, l'objet répondra directement à votre voix.

Mais le Deebot 605 n'est pas qu'un aspirateur. Il peut aussi s'occuper du nettoyage des sols durs (parquets, carrelages…), grâce à son réservoir d'eau. Vous n'aurez donc plus besoin de serpillière non plus !