Chute de prix sur le pack gamer Corsair Clavier K55 + Souris Harpoon chez Cdiscount

Lorsqu'on joue régulièrement aux jeux vidéo, il est indispensable de posséder du bon matériel et donc un clavier et une souris spécialement conçus pour le gaming. Pratique, ce pack vous permet d'acquérir ces deux équipements en un seul achat. Le K55 est un clavier à membrane qui possède plus de 10 modes d’éclairage RGB. Très personnalisable, il vous permettra d'être le plus à votre aise possible sur vos jeux préférés. Il embarque six touches de macros dédiées. Toutes les touches sont à la fois réactives et discrète. Pour améliorer les intenses sessions gaming, Corsair a tenu à proposer un repose poignet amovible en caoutchouc très confortable.