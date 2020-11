Economisez plus de 200€ sur l'aspirateur robot Xiaomi Roborock S5 Max sur Rakuten

Grâce à son processeur ultra performant, le Roborock S5 Max détecte tous les obstacles et adapte ses déplacements en conséquence. Il dispose de capteurs d'environnement et d'une boussole pour se diriger. Par exemple, il évitera les escaliers et les meubles sous lesquels il ne peut pas passer. Avec sa puissance d'aspiration incroyable et sa compatibilité avec les commandes vocales via Alexa, il vous simplifiera vraiment la vie.