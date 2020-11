La trottinette électrique UrbanGlide Ride 85S passe pour les 130€ avant le Black Friday

Avec cet appareil signé UrbanGlide, on pourra également compter sur des déplacements sécurisés et confortables. La Ride 85S dispose d'un châssis solide, à la charge maximale de 100 kilos. Mais surtout, elle comprend des feux avant et arrière, et l'ensemble de ses fonctionnalités peuvent être contrôlées à l'aide d'un écran multifonctions.

Avec des roues de 8,5 pouces et des suspensions à l'avant comme à l'arrière, tout a été pensé pour que cette trottinette électrique puisse passer partout, et elle assurera un grand confort durant vos trajets.