Cyber Monday : 88% de réduction sur l'abonnement PureVPN

Un service essentiel pour protéger ses données

Une bande passante suffisante pour tous vos usages

PureVPN est l'un des services les plus reconnus pour la protection de vos données. Grâce à ses 750 serveurs, votre adresse IP est remplacée pour vous offrir plus de sécurité dans toutes vos connexions. Vous pouvez ainsi échanger des données et visiter n'importe quel site web sans être espionné par des logiciels espions ou publicitaires.Le VPN vous permet également de simuler une connexion depuis un autre pays, comme par exemple le Canada ou les Etats-Unis. Vous pouvez ainsi accéder aux catalogues de streaming bien plus fournis Outre-Atlantique, et profiter des toutes dernières sorties cinéma, dont les plus gros blockbusters encore inédits en France. Et avec un peu d'astuce, vous pouvez également profiter de services encore inaccessibles dans l'hexagone, comme celui par exemple d'une célèbre souris.Les serveurs de PureVPN bénéficient d'une vitesse optimale pour diffuser vos contenus ou vous connecter dans les meilleures conditions aux sites et services que vous souhaitez. Il vous permet également de télécharger et d'envoyer à vos proches de lourds fichiers en torrent, avec une excellente bande passante.Pour le Black Friday, PureVPN vous propose une offre exceptionnelle avec pas moins de 88% de réduction sur son offre d'abonnement d'une durée de 5 ans. Vous pourrez bénéficier de tous les avantages promis par PureVPN pour seulement 1,18€ par mois, soit un paiement unique de 71€. Une réduction tout simplement exceptionnelle mais également limitée dans le temps puisque cette promotion se termine mardi 2 décembre à 13H.Ne tardez donc pas et sautez sur cette occasion pour offrir plus de liberté et de sécurité à votre connexion Internet.