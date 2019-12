Cyber Monday Cdiscount : TV incurvée Samsung 4K UHD 55" à moins de 550€

Une TV avec un prix aussi incurvé que son écran

La perfection à petit prix

C'est le site bordelais Cdiscount qui a décidé de nous faire plaisir avec ce rabais visant à célébrer encore une fois le Black Friday. La livraison à domicile est toujours gratuite et vous pouvez opter pour plusieurs méthodes de paiement. Le règlement en quatre fois est encore de la partie (soit 153,59€ par échéance). Vous pouvez aussi louer ce produit à hauteur de 14,99€/mois. Pour la première mensualité, vous devrez débourser 49€ puis la somme sera étalée sur les 47 mois suivants. La garantie pièces, main d'oeuvre et déplacement est valable pendant 2 ans. Vous avez également la possibilité d'opter pour l'option "Satisfait ou remboursé 2 mois" à 24,99€ et/ou à la "Garantie panne + casse 4 ans" à 74,99€.Passons à présent aux caractéristiques de ce téléviseur élaboré par Samsung. Il possède un écran incurvé de 138 centimètres avec une résolution en 4K UHD. Cette dalle impressionnante vous permettra de profiter d'une immersion optimale sur tous vos programmes (films, séries, sport, jeux vidéo...). La technologie HDR est bien évidemment de la partie, tout comme la technologie d'amélioration du mouvement 1500 Picture Quality Index. La qualité d'image sera vraiment à la hauteur de vos attentes. Mais il n'y a pas que sur l'aspect visuel que ce modèle assure...Précisons aussi que nous sommes face à une Smart TV. En la connectant à internet, vous pourrez accéder à des applications comme YouTube, Netflix, RMC Sport et OCS (un abonnement peut être requis pour visionner le contenu). Du côté des connectiques, vous pourrez utiliser 3 ports HDMI, 2 ports USB, une entrée réseau, une sortie audio numérique (optique) et une entrée vidéo composite / vidéo et composantes. La partie audio est assurée par deux haut-parleurs d'une puissance totale de 20 Watts. Bref, cette TV a tout ce qu'il faut pour vous divertir.Nous vous conseillons bien évidemment d'acheter cette TV Samsung 4K avec écran incurvé. Son rapport qualité / prix est tout bonnement imbattable à l'heure actuelle. C'est tout simplement une des offres les plus juteuses de sa catégorie.