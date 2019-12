Cyber Monday : Smart TV Phillips LED 4K toujours à moins de 400€ chez Cdiscount

Ambilight, une technologie qui vous immerge plus profondément dans vos films



Tous vos contenus au même endroit



Cet écran de 43 pouces bénéficie de la technologie Ambilight, un dispositif exclusif créé par Philips pour ces téléviseurs . Le principe est simple : des diodes sont disposées tout autour de l'écran et étendent l'image affichée par le téléviseur par un jeu de couleurs subtil. L'image semble déborder du téléviseur pour investir toute la pièce, créant une véritable ambiance unique selon le programme que vous regardez.La dalle est compatible 4K, avec une résolution de 3840 x 2160 pixels et supporte la norme HDR 10+ et Dolby Vision. De plus en plus de programmes sont compatibles avec ce nouveau standard colorimétrique, qui offre plus de couleurs à l'écran mais également des contrastes renforcées pour des images bien plus réalistes. Le piqué est extraordinaire. Il vous suffit de diffuser un film Netflix ou un Blu-Ray 4K pour vous rendre compte du saut technologique. Et vous ne pourrez plus revenir en arrière après ça.Le téléviseur Philips bénéficie également d'une technologie d'amélioration du mouvement, le 1200 Picture Performance Index. Ce système créé dynamiquement de nouvelles images intercalées pour éviter la sensation de saccades dans les films, les séries mais également les émissions diffusées par les chaines hertziennes ou sur YouTube. Le son est également amélioré avec des haut-parleurs à gamme étendue, pour plus de clarté dans les dialogues et d'ampleur dans les scènes d'action.TV connectée oblige, la Smart Tv Ambilight Phillips LED 4K présente un menu d'accueil garni de nombreuses applications et incluant notamment les services de streaming vidéo les plus populaires comme Netflix ou Amazon Prime Video, mais aussi d'autres services connectés pour vous apporter de nombreuses fonctionnalités. Votre téléviseur est désormais le centre de votre vie numérique.Le Smart Tv Ambilight Phillips LED 4K est disponible dès à présent sur Cdiscount à un prix de seulement 399€.