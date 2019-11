Black Friday : Logitech MX Master Souris Bluetooth à 37,99€ au lieu de 63€

Une souris rapide comme l'éclair

Une souris pour la vie

Nous passons une nouvelle fois chez Amazon pour découvrir ce bon plan des plus intéressants. Le site américain propose toujours la livraison gratuite en France métropolitaine. Sachez aussi que l'assistance produit Amazon est incluse pour cet article. Elle vous permettra d'échanger par téléphone avec un expert si la souris présente des dysfonctionnements ou si vous avez besoin d'aide pour la configurer. Ce service est offert durant les 90 premiers jours qui suivront la réception de la commande. De son côté, la garantie fabricant est valable pendant deux ans.Cette souris signée Logitech présente de nombreux avantages pour l'utilisateur. En effet, elle est équipée d'une roulette à défilement adaptatif qui permet de faire défiler les pages d'un long document très rapidement. Ce modèle dispose aussi d'un capteur de haute précision Darkfield. La souris fonctionne à merveille sur la plupart des surfaces sans qu'un tapis soit obligatoire. Vous pouvez par exemple l'utiliser sur du verre sans aucune perte de précision. Autre point important, Logitech permet d'associer sa souris à trois dispositifs différents. Vous pouvez basculer de l'un à l'autre par la simple pression d'un bouton. La compatibilité s'étend des PC aux Mac d'Apple.Avec la Logitech MX Master, vous êtes sûr de garder le même modèle pendant plusieurs années. En effet, elle est extrêmement robuste et aussi précise qu'un exemplaire filaire. Elle sait aussi se montrer agréable à utiliser puisqu'un emplacement spécial accueillera votre pouce pour limiter la sensation de douleur après des heures d'utilisation. Enfin, terminons sur l'autonomie exceptionnelle de ce périphérique. Ainsi, la batterie peut tenir pendant 40 jours sans le moindre problème. Après seulement 4 minutes de charge, elle récupérera une journée d'autonomie. Un résultat tout bonnement excellent.Le Black Friday ne se moque pas de vous avec cette souris Logitech MX Master à petit prix. Elle convient à tous les usages et ne vous décevra pas durant vos parties en multijoueur sur votre jeu vidéo préféré. Un achat indispensable donc !