Black Friday pCloud : dernières heures pour profiter de 75% de réduction

Stockez vos données sur le Cloud lors du Black Friday

Aussi sûr qu'un disque dur

Dans un premier temps, nous devons rappeler ce qu'est pCloud. Il s'agit tout simplement d'un service qui vous permet de stocker vos données personnelles en ligne. En gros, même sur un ordinateur avec un petit disque dur, vous pourrez accéder à vos photos, vidéos et autres fichiers grâce à pCloud. L'offre qui va suivre expirera très bientôt puisque vous avez uniquement jusqu'au 1er décembre 2019 pour en profiter. Il est nécessaire de créer un compte sur le site pour souscrire à un abonnement. Maintenant, évoquons le contenu de cette grosse promotion.Précisons d'entrée de jeu que deux choix s'offrent à vous. Vous pouvez vous abonner au stockage à vie avec 500 Go d'espace contre 122,50€ au lieu de 480€. Vous aurez aussi 500 Go de trafic de téléchargement à votre portée et 30 jours de récupération des fichiers. Dans la seconde offre à vie, comptez 245€ au lieu de 980€ pour 1 To d'espace libre. Le trafic de téléchargement s'élève aussi à 1 To et les 30 jours de récupération des fichiers sont toujours de la partie. Voilà pour le contenu de base mais pCloud embarque aussi de nombreuses options pour vous garantir sécurité et facilité d'utilisation.Tout d'abord, et c'est bien normal, la marque garantit un espace sécurisé à chaque instant. Il faut bien admettre qu'il peut y avoir un peu de frilosité à l'idée de placer des données privées sur un espace en ligne. Fort heureusement, pCloud fait partie des services les plus sûrs du secteur. Sachez aussi que vous pouvez copier des photos et des vidéos automatiquement depuis un smartphone. En téléchargeant l'application iOS et/ou Android, vous aurez accès à votre espace depuis n'importe quel appareil. Il est même possible de générer des liens publics permettant de partager des fichiers volumineux et même en partager certains avec des amis.Une fois la somme demandée déboursée, vous conserverez votre espace pCloud à vie. C'est une excellente solution pour faire de la place sur votre ordinateur et votre mobile tout en gardant vos données facilement accessibles. Vous avez encore quelques heures pour profiter de cette remise du Black Friday.