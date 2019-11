Amazon : les meilleures offres high-tech de ce Black Friday 2019

Black Friday Amazon 2019 : les meilleures offres high-tech

Black Friday : effectuez vos achats de Noël à petit prix

Vers quel type de produit s'orienter chez Amazon aujourd'hui ?



Amazon Prime : l'allié idéal pour recevoir ces commandes avant les fêtes de Noël



Qu'il est bon le temps du Black Friday. Ce jour merveilleux où tous les produits les plus incroyables voient leur prix fondre comme neige au soleil sous le coup d'intenses promotions. Et pour vous faire accéder à vos appareils les plus désirés, Amazon n'a pas son pareil pour mettre la pression sur les prix et vous proposer de grosses réductions sur une large sélection de produits. Mais attention, la fin du Black Friday approche, c'est le moment ou jamais !Découvrez sans plus attendre notre sélection du Black Friday chez Amazon !Au programme : Pc portable, Apple, stockage, photo et vidéo, musique, téléviseurs, jeu vidéo ou bien encore maison connectée.... C'est parti :Découvrez les meilleurs PC portables provenant de chez ASUS ou HP et repartez avec une machine puissante, endurante et très abordableiPad Air, iPad Pro ou Magic Mouse : les appareils Apple sont bien à l'heure pour le Black Friday. Découvrez les dernières promotions sur ces produits toujours aussi populaires et performantsNe laissez plus trainer vos photos de vacances ou vos vidéos de famille avec ces disques durs Samsung, WD.Prenez les plus beaux clichés lors de vos déplacements avec ces drones et ces accessoires conçus pour cela. On n'a jamais vu d'aussi belles photos que prises avec ces appareils.Quand la musique est bonne, c'est que vous avez le bon équipement ! Enceinte, casque ou écouteurs, vous avez l'embarras du choix pour profiter de votre musique !Ne ratez plus aucun détail en regardant vos films et séries grâce à ces téléviseurs aux très grands écrans et à la qualité di'image proprement stupéfiante !Replongez vous dans les derniers titres sortis cette année grâce à ces packs complets incluant la console et les jeux.La domotique, c'est fantastique. Pas convaincu ? Laissez-vous séduire par ces nombreux appareils en promotion et découvrez le confort d'une maison qui répond au doigt et à l'oeil.Emportez des milliers de livres de façon très légère grâce au LiseuseUn bon ordinateur n'est rien sans ses accessoires. Profitez de réductions éxceptionnelles sur les périphériques compatibles PC et Mac.Surveillez votre ligne et vos efforts avec les montres connectées Garmin et Polar Vantage. Compteur de pas, calcul d'efforts, elles ont toutes les fonctionnalités possibles pour vous donner envie de sortir et de transpirer !Fan de Lego, envie de défier vos amis avec Nerf ou faire un gros calin à un panda ? Voici 3 idées cadeaux ou pour se faire plaisir !Le Black Friday sonne comme le coup d'envoi de cette période faste mais néanmoins terrible pour notre porte-monnaie des achats de Noël. Faste car il est tellement bon de faire plaisir à ses proches et de gâter les petits derniers avec des produits high-tech en tout genre, qui leur permettront de se divertir, de s'instruire, de se cultiver...et même les trois à la fois ! Terrible car malheureusement le high-tech est souvent dispendieux, les produits demandant beaucoup de recherche et de développement, ce qui coute une certaine somme d'argent ensuite répercutée sur le prix de vente final.Pour le Black Friday, Amazon a décidé de mettre un fin à la flambée des prix et de vous proposer les meilleurs produits high-tech à un prix tout à fait abordable. C'est le principe même du Black Friday de vous permettre de faire vos emplettes de fin d'année sans vous ruiner.Le Black Friday aux Etats-Unis est d'ailleurs placé juste après Thanksgiving. Juste après la dinde digérée, les américains prennent d'assaut les magasins pour acheter toujours plus, à des prix toujours plus bas, toujours plus abordables. La tradition américaine est désormais arrivée en France et les consommateurs tricolores ont bien compris que cette journée (et maintenant cette semaine) de rabais, allait leur permettre de pouvoir mettre énormément de choses sous le sapin, et faire plaisir à toute la famille.Passez sur Amazon dès à présent et commencez à faire vos achats. En plus, avec le e-commerçant, plus besoin de vous déplacer en magasin et de devoir affronter la foule, le bruit, l'énervement des gens qui comme vous n'en peuvent plus d'être là pour leurs cadeaux de Noël. Avec Amazon, vous êtes livrés en 24 ou 48H directement chez vous, sans avoir à bouger de votre canapé. C'est quand même bien le confort du e-commerce en ligne non ?Pour ce Black Friday 2019, c'est bien simple : vous avez l'embarras du choix pour vous faire plaisir et garnir la hotte du Père Noël. Tous les univers proposés par le marchand en ligne sont représentés, et notamment dans l'univers du high-tech.Commençons par l'informatique. Amazon vous permet de mettre la main sur une sélection de PC portables HP ou ASUS. Que des marques connues et reconnues de l'univers tech, qui présentent des ordinateurs de très grande qualité, performants et en plus avec une autonomie redoutable.Si vous êtes plutôt Mac, Apple vous propose également ses appareils, avec une remise décidée par Amazon. iPad Pro, iPad Air ou simple souris, vous avez l'embarras du choix pour vous faire plaisir.En parlant d'accessoires, vous pouvez également lors du Black Friday sur Amazon faire l'acquisition d'un disque dur de très grande capacité pour y déposer toutes vos données, que ce soit vos photos, vos vidéos ou encore vos fichiers importants. Ne perdez plus aucun document grâce à ses disques.Les amateurs de photographie pourront s'équiper ou se ré-équiper avec des appareils et des drones leur permettant de réaliser les plus belles images aériennes. Les amateurs de son pourront quant à eux acquérir un casque ou une paire d'écouteurs haut de gamme et profiter de leur musique haute fidélité avec un casque adapté. Les enceintes sont également mises à l'honneur avec la gamme Echo, développée par Amazon et qui intègre Alexa, l'assistant vocal de la marque. Demandez-lui ce que vous voulez, il aura forcément la réponse.Les jeux vidéo sont également à l'honneur durant le Black Friday, avec des jeux à prix cassés et bien entendu des consoles et des accessoires qui voient leurs tarifs baisser de plusieurs dizaines d'euros, pour vous permettre de jouer à tous ces titres que n'avez pas encore fait.Et on oublie les montres connectées, les accessoires divers et variés et même les jouets , comme LEGO, qui sont à l'honneur pour ce Black Friday ! Une caverne d'Ali Baba qui a forcément en stock ce que vous attendez !Vous n'êtes pas encore abonné Amazon Prime ? Pourtant c'est le meilleur moyen de recevoir toutes vos commandes et tous vos cadeaux de Noël avant le 24 décembre ? Car si le Père Noël n'est jamais en retard, vous pouvez vous vous laisser surprendre par le moindre imprévu.Avec Amazon Prime, vous faites vos achats de Noël l'esprit tranquille. En effet, en vous abonnant, vous obtenez la livraison rapide et gratuite sur tous vos produits. En gros, c'est bien simple, quoi que vous commandiez sera livré chez vous en 24H. Commandez le matin même, le lendemain l'appareil que vous désirez tant sera dans votre boite à lettres ou dans un point relais proche de votre domicile. On ne vous a pas menti quand on vous disait que ce serait très simple.Et en plus de ça, Amazon a également décidé de vous faire plaisir en vous offrant un tas de services inclus avec son abonnement. Le premier d'entre eux concerne la vidéo. Amazon Prime Video est la plate-forme de streaming du géant du e-commerce et année après année, il enrichit son catalogue pour vous proposer les films ayant le plus de succès au box-office mais également des séries originales, très créatives et inédites comme The Boys ou bientôt une adaptation du Seigneur des Anneaux. Le tout servi par des castings quatre étoiles et une mise en scène riche et inspirée.Les amateurs de musique pourront également compter sur Amazon Music, proposée dans une version limitée à « seulement » deux millions de titres. Le service vous permet de lancer de la musique sur n'importe quel smartphone compatible, mais également sur une enceinte Echo directement via une commande vocale.Les possesseurs de tablettes, ou encore mieux de liseuses Kindle, pourront compter quant à eux sur un catalogue de livres numériques à télécharger. Romains, essais ou livres éducatifs, un beau paquet de livres est accessible depuis votre abonnement pour vous divertir et vous relaxer.Enfin les gamers pourront compter sur Twitch, la plateforme de jeux vidéo qui permet à des milliers de joueurs de streamer leurs parties et de créer des communautés unies par l'amour du gaming. Si le service est gratuit, l'abonnement Amazon Prime vous permet de bénéficier d'un compte privilégié et de bonus qui vous sont uniquement réservés. C'est cadeau !Avec Amazon, le Black Friday n'est pas seulement une simple journée de promotions. C'est le moment parfait pour faire vos achats de Noël, à des prix tout à fait acceptables et sans errer dans les magasins bondés. Bonnes courses de Noel !