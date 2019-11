Black Friday AliExpress : Xiaomi Mi Band 4 à 22,11€

Profitez de réductions supplémentaires

Le bracelet idéal pour être en forme

Pour le Black Friday, AliExpress propose encore de faire baisser les prix sur ses achats grâce à des coupons promotionnels. Ainsi, vous pourrez profiter d'une remise de 5 € sur votre panier d'un montant minimum de 35 € avec le code « VENDREDI5 », de 10 € pour une facture atteignant les 70 € en tapant « VENDREDI10 » et enfin, 30 € vous seront offerts dès 199 € d'achats en indiquant le code « VENDREDI30 ». Il faudra inscrire la combinaison adaptée au montant de votre panier dans la case prévue à cet effet, case que vous rencontrerez avant de procéder au paiement. Pensez à bien vous renseigner sur le montant des frais de port selon le type de livraison choisi, ainsi que sur le délai de cette livraison.Vous souhaitez vous remettre au sport mais vous avez du mal à vous motiver ? Votre santé vous tient à cœur et vous avez décidé de faire un point sur votre forme physique ? Alors vous avez tout à fait raison de vous intéresser au Mi Band 4, le redoutable bracelet connecté de chez Xiaomi. Véritable allié du quotidien, le Mi Band 4 vous permettra de contrôler votre fréquence cardiaque au repos et lorsque vous faites de l'exercice, de compter vos pas et le nombre de calories brûlées, ou encore de vous informer sur la qualité de votre sommeil.Toujours dans le but de vous soutenir dans vos divers entraînements sportifs, le bracelet permet également de vous chronométrer. Très pratique au quotidien, il se connecte en bluetooth 5.0 et peut vous aider à trouver votre smartphone ou à contrôler votre musique.Pour des caractéristiques un peu plus concrètes sur le Mi Band 4, on notera qu'il affiche un très joli écran AMOLED, que sa batterie d'une capacité de 135 mAh peut tenir jusqu'à 20 jours pour un temps de recharge de 2 heures environ, et que le bracelet est étanche et supporte les baignades jusqu'à 50 mètres sous l'eau.Avec les réductions du Black Friday additionnées aux codes promos d'AliExpress, c'est le moment de vous faire plaisir sans casser la tirelire !