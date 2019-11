Black Friday Amazon : Apple iPad Air 10,5 pouces 64 Go à 492,89€ au lieu de 569€

L'élégance d'Apple à prix bas pour le Black Friday

Une tablette tactile polyvalente

Avec son format idéal de 10,5 pouces et son sublime écran Retina qui dispose de la technologie True Tone, l'iPad Air édition 2019, est une tablette tactile pratique et raffinée. Elle arbore le design Apple traditionnel, tout en élégance et en finesse. C'est dans son coloris gris sidéral, à la fois sobre et chic, que l'iPad Air de 3e génération est en ce moment proposé au prix exceptionnel de 492,89 €, ce qui fait une remise de plus de 72 €. En plus de passer largement sous la barre des 500 €, la tablette tactile vous sera livrée gratuitement par Amazon, en quelques jours ouvrés. Attention, ne tardez pas trop à vous saisir de cette affaire spéciale Black Friday, car Amazon est en train de vendre ses derniers exemplaires en stock.Avec son poids plume de 456 grammes et son excellente réactivité, l'iPad Air fait figure de très bonne élève au rayon des tablettes tactiles. Son écran affiche une définition de 2224 x 1668 pixels et possède un capteur d'empreintes digitales Touch ID intégré. Sa puce A12 Bionic lui offre des performances folles qui vous permettront de surfer, regarder des vidéos, jouer, et profiter à fond de toutes les applications disponibles sur l'Apple Store.La tablette Apple dispose de haut-parleurs stéréo et d'un appareil photo arrière de 8 mégapixels des plus convaincants. La caméra avant de 7 mégapixels vous permettra de profiter d'une qualité irréprochable lors de vos conversations vidéo avec vos proches. Un des gros points forts de cet iPad Air 2019 est son autonomie. La bête peut en effet tenir jusqu'à 10 heures sans montrer de signe de faiblesse.Hâtez-vous vite de saisir ce nouveau bon plan, car il risque de ne pas y avoir suffisamment d'exemplaires de l'iPad Air en stock pour contenter tout le monde.