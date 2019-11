Black Friday Amazon : Apple iPhone 11 Pro 64Go à 1077,87€ au lieu de 1159€

Le meilleur mobile de la marque à la pomme se montre pour le Black Friday

Photos, performances, écran, tout est bon dans l'iPhone

C'est encore une fois Amazon qui s'est chargé de mettre en ligne cette réduction plutôt sympathique. Le site américain assure une livraison gratuite pour les clients qui résident en France métropolitaine. Le paiement en quatre fois sans frais a répondu à l'appel pour cet article. Vous pouvez aussi sélectionner un point retrait si vous n'êtes pas souvent chez vous. Amazon propose aussi l'assurance AppleCare+ d'une durée de deux ans contre 229€ supplémentaires. Des accessoires sont également mis en avant comme des coques ou encore un câble Lightning. L'essentiel est là !L'iPhone 11 Pro est vraiment exemplaire dans tous les domaines. Commençons par son écran OLED de 5.8 pouces qui bénéficie d'une résolution de 2436 x 1125 pixels. La dalle est tout simplement excellente et très agréable à regarder. À l'intérieur du smartphone, nous retrouvons un processeur Apple A13 Bionic ainsi que 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. L'optimisation générale est parfaite puisqu'il est possible de passer d'une application à une autre sans le moindre ralentissement. En jeu, l'iPhone 11 Pro ne vous décevra pas et tous les titres présents sur l'App Store tourneront facilement sans la moindre concession.À l'arrière du mobile sorti septembre dernier, c'est un triple appareil photo qui viendra capturer vos vidéos en 4K. Il est composé d'un module principal à 12 mégapixels, d'un zoom x2 et d'un module ultra grand-angle. Un mode nuit vous permettra aussi de prendre des clichés somptueux même en basse lumière. Sur la partie frontale du mobile, une caméra avant TrueDepth de 12 mégapixels s'assurera d'enregistrer de magnifiques portraits et autres selfies. Pour ce qui est de la batterie 3190 mAh embarquée, elle affiche une autonomie d'environ une journée et demi pour une utilisation normale. Un autre excellent point !Nous n'allons pas refaire toute l'histoire d'Apple mais la marque américaine est reconnue dans le monde entier pour ses smartphones d'exception. L'iPhone 11 Pro n'échappe pas à cette catégorie grâce à sa puissance phénoménale, son autonomie très correcte, sa partie photo maîtrisée et son écran superbe. Profitez-en lors de ce Black Friday 2019 !