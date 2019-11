Black Friday 2019 : Huawei P Smart 64Go à 161,42€ au lieu de 194,99€ chez Amazon

Le Huawei P Smart révolutionne l'entrée de gamme

Un petit smartphone qui a tout d'un grand

Nous sommes bien évidemment chez Amazon pour ce bon plan digne du Black Friday. Le site américain met encore une fois à votre disposition la livraison gratuite en France métropolitaine et le règlement en quatre fois. Si vous choisissez cette facilité de paiement, vous aurez seulement un petit formulaire à remplir au moment de la validation de votre commande. C'est simple. De son côté, la garantie constructeur est valable pendant deux ans et Amazon propose une assurance dommage accidentel de deux ans également à 50,64€.Passons aux capacités de ce Huawei P Smart version 2019. Il possède un écran LCD bien défini avec sa diagonale de 6,21 pouces et sa définition en 2340 x 1080 pixels. Les performances sont assurées par un processeur Kirin 710 accompagné par 3 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Cette configuration permet au smartphone du géant chinois de faire tourner la plupart des jeux et applications avec une grande fluidité. Si certaines concessions seront parfois de mise, elles ne viendront jamais gâcher votre expérience avec le mobile. De plus, il est très agréable à prendre en main grâce à son design réussi tout en rondeur.Pour vos photos, comptez sur la présence d'un double capteur à l'arrière. Il s'agit d'un module principal de 13 mégapixels et d'un secondaire de 2 mégapixels. À l'avant, un dernier capteur 8 mégapixels vous permettra de prendre des selfies. Bien entendu, un capteur d'empreintes digitales est aussi de la partie pour déverrouiller le smartphone et réaliser d'autres actions sur certaines applications. Enfin, le Huawei P Smart 2019 est un vrai champion de l'autonomie. Sa batterie 3400 mAh peut encaisser une journée et demi sans broncher. Un excellent résultat pour un modèle aussi abordable.Le Huawei P Smart 2019 est un mobile parfait pour les plus petits budgets. Il remplira parfaitement ses fonctions avec ses performances très convaincantes, son autonomie solide et son design plutôt original. Un beau cadeau à faire pour Noël.