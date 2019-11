Black Friday Amazon et Cdiscount : tous les meilleurs deals à saisir ce vendredi matin

Black Friday 2019 : le TOP des bons plans immanquables

Mise à jour des bons plans Black Friday : vendredi 29 novembre à 06h24

Bons plans sur les produits Amazon pour le Black Friday

Le top des bons plans Black Friday chez Cdiscount

Bons plans sur les produits Apple

Les bons plans sur les Smartphones

Les bons plans sur les Tablettes

Les bons plans sur les PC

Les bons plans sur les Casques, écouteurs et enceintes

Les bons plans sur les SSD et stockage

Les bons plans sur les Consoles & jeux vidéo

Les bons plans sur les Smart TV

Les bons plans sur les Périphériques gaming

Les bons plans sur les Composants PC

Les bons plans sur les Aspirateurs robots

Les bons plans sur les Forfaits mobiles 4G

Les bons plans sur les meilleurs Antivirus et les VPN

Voir tous les bons plans du Black Friday 2019

Black Friday : la guerre des bons plans est lancée !

Amazon et Cdiscount se démarquent une nouvelle fois au lancement du Black Friday !

La rupture de stock : le cauchemar du Black Friday

Un achat précipité : comment retourner le produit ?

L'attente est enfin terminée. Depuis hier soir 18h, le Black Friday est officiellement lancé. Après une Black Week riche en bons plans et promotions, le jour J est enfin arrivé et pas les mains vides ! Les e-commerçants proposent déjà des milliers de promotions sur les produits les plus prisés en cette fin d'année. Smartphone Apple, casques Bose, Smart TV Samsung, aspirateur Dyson, console PS4... tout y passe ! Sans plus attendre, voici notre sélection des meilleures promotions du moment.Pour accéder aux ventes flash et promotions chez les e-commerçants, cliquez sur les liens ci-dessous :Pour cette journée très particulière, notre équipe de chasseurs de bons plans vous a concocté une sélection maison des vraies promotions à ne pas manquer aujourd'hui. Bon Black Friday à tous !Rien que pour vous, voici une sélection des meilleures promotions sur les produits signés Amazon.Voici quelques vraies belles offres irrésistibles chez Cdiscount.Découvrez les promotions du moment sur les produits de la marque Apple.Ne manquez pas les premières offres sur les Smartphones flaghship ou de moyen de gamme ainsi que sur les tablettes.Découvrez sans attendre les meilleures offres sur les dernières tablettes tactiles sorties sur le marché.Besoin de vous équiper en PC , ou simplement de faire plaisir à un proche, ne manquez pas cette sélection !On ne saurait proposer une sélection High-Tech sans proposer des casques et écouteurs . Voici les offres qui nous ont marqué sur cette catégorie de produits pour finir cette sélection Black Friday.Besoin de beaucoup de stockage sur votre PC ou votre Mac ? De nombreux bons plans sont disponibles Crucial, Samsung et SanDisk sur des SSD Les enseignes en ligne n'ont pas oublié les fans de gaming avec déjà les premières promotions sur les packs consoles Nintendo, Xbox et PlayStation.Une TV haut de gamme à prix cassé, ça vous intéresse ? Les premières réductions sur un large choix de TV ont déjà débarqué, nous avons regroupé les meilleures d'entre-elles.Retrouvez les meilleurs bons plans sur les écrans PC, les souris, les claviers gaming ou encore les barrettes de mémoire RAM.Envie de donner un second souffle à votre PC ? Découvrez notre sélection de bons plans sur le hardware !Voici notre sélection des top bons plans sur les aspirateurs robots et haut de gamme.Pour le Black Friday, profitez des promotions sur les Forfaits mobiles illimités et sans engagement . Voici notre sélection des offres les plus intéressantes.Côté services en ligne, les Antivirus et VPN s'affichent aussi en promotion. N'attendez plus pour surfer en toute sécurité sans vous ruiner !Après des jours d'attente interminable, le Black Friday est bel et bien là. Avec lui, un véritable déluge de promotions sur les produits les plus convoités en cette période de fin d'année. Moment idéal pour faire ses achats de Noël, le Black Friday est la journée que tous les consommateurs en ligne ou non attendent pour s'équiper sans se ruiner.Cette année, le Black Friday a démarré très fort et ce dès le vendredi 22 novembre. 7 jours durant lesquels, la Black Week nous a offert des milliers de promotions sur les plus grandes marques high-tech comme Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi et même Dyson. Si les offres ont été très nombreuses au cours de la semaine, le vendredi du Black Friday reste le rendez-vous incontournable pour tous ceux qui veulent faire les meilleures affaires.Officiellement lancé hier soir à 18h, le Black Friday a demarré très fort avec des réductions atteignant parfois moins 50%, voire 70%. Et qu'on se le dise, plus les heures vont défiler, plus les réductions et promotions devraient atteindre des sommets. Pour que vous ne manquiez rien de ces bons plans, Clubic vous propose durant toute la journée, des sélections chez chacun des e-commerçants les plus actifs durant l'événement. Amazon, Cdiscount, Darty ou encore la Fnac seront passés au crible pour dénicher le top de bonnes affaires.N'hésitez pas à suivre notre "Live Black Friday" qui sélectionne pour vous, heure par heure, toutes les promotions qui valent vraiment le détour. Restez connecté à Clubic, soyez réactif et vous trouverez forcément votre bon plan Black Friday.Si tous les e-commerçants de l'Hexagone jouent le jeu du Black Friday, il faut bien avouer qu'Amazon et Cdiscount mènent la danse. Déjà pour la Black Week, les deux géants de l'e-commerce avait diffusé les premières promotions en avance par rapport aux autres acteurs du marché. Une attitude ultra-compétitive qui leur a permis de prendre la tête dans la course aux bons plans.Amazon et Cdiscount n'ont pas hésité à récidiver pour ce lancement du Black Friday. Ainsi dès le jeudi 28 novembre, Cdiscount a lancé l'offensive dès 17h avec des centaines de bons plans en ligne sur son site. Amazon n'a pas tardé à répliquer puisqu'à 18h précise, le géant américain a littéralement inondé son célèbre site de ventes flash et de promotions sur un très grand nombre de produits.Même si l'ensemble des e-commerçants ont rejoint la danse très tôt ce matin, Amazon et Cdiscount ont tout de même une longueur d'avance. La journée ne fait que commencer, et la lutte devrait être rude durant les heures à venir. La bonne nouvelle, c'est que les internautes seront les grands bénéficiaires de cette guerre des bons plans !Aujourd'hui plus que jamais, les ruptures de stocks risquent d'être légion. Si le nombres d'offres se multiplient, les stocks ne sont pas pour autant illimités et surtout, le nombre d'acheteurs en ligne est considérablement plus important. Beaucoup d'internautes attendent spécifiquement ce jour pour faire leurs premiers achats de Noël.Pour ne pas voir le produit de vos rêves vous passer sous le nez, il va falloir être plus que réactif. Durant le Black Friday, vous n'avez plus droit à l'hésitation. Si un produit vous fait de l'oeil, foncez au risque de voir les stocks épuisés après seulement quelques minutes.N'hésitez pas à consulter le compte Twitter Clubic Bons Plans ou bien notre "Live Spécial Black Friday" pour être au courant en direct des dernières promotions. Avec ça, impossible de passer à côté de la bonne affaire !Dans la panique vous avez cliqué trop vite sur "Commander", ou bien vous venez de trouver le même produit que vous avez acheté il y a quelques minutes, 10€ moins cher ? Pas de panique ! Black Friday ou non, vous avez droit dans toutes transactions commerciales à un délai de rétractation.Chez Amazon par exemple, vous avez 30 jours suivant la date de livraison pour retourner un article neuf, expédié par Amazon dans son emballage d'origine pour bénéficier d'un remboursement complet. Notez que pendant la période de Noël, les articles expédiés par Amazon.fr entre le 1er novembre et le 31 décembre peuvent être retournés jusqu'au 31 janvier 2020.Chaque e-commerçant applique sa propre politique de retour. Pensez donc à bien vérifier les conditions de retour pour ne pas avoir de mauvaises surprises, notamment lorsqu'il s'agit d'un vendeur-tiers.