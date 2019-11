Cdiscount : les offres officielles du Black Friday 2019 ont commencé

Le moment du Black Friday est arrivé !

Cdiscount dégaine en premier son Black Friday

C'est le bon moment pour acheter un produit High-Tech grâce au Black Friday 2019

Les offres Black Friday sont à durée très limitées !

Top départ, Cdiscount a donc décidé de se lancer en avance dans la course en démarrant l'édition 2019 du Black Friday avant tout le monde. Résultat, à 17h00 tout juste, l'enseigne française met à jour son site en appliquant un tarif très (très) avantageux sur un longue liste de produits. Fidèle au poste, la Team Clubic Bons Plans a saisi sa mission au vol : vous dégoter la crème de la crème des premières offres du Black Friday 2019 sur Cdiscount. Sans plus tarder, voici donc notre sélection de ce Black Friday, ou Thursday, on ne sait plus trop ! C'est parti pour la chasse aux bonnes affaires, du rayon audio à l'univers loisir en passant par le case informatique, vous allez voir, aucune catégorie de produit n'est épargnée par les incroyables réductions du Black Friday de Cdiscount :Pour bien commencer ce Black Friday 2019 lancé en avance, Cdiscount offre un chèque de 10 € à ses 2000 premiers clients ! Le Black Friday ayant commencé à 17h00, le e-commerçant donne un code pour accéder à cette remise immédiate : 10€ à partir de 199€ d'achat avec le code. Il faut vite en profiter, les 2000 utilisations risquent de vite partir !L'aspirateur robot est un allié de taille pour entretenir comme pour nettoyer son logement de fond en comble. Le Black Friday est le moment idéal pour acquérir un tel appareil et ainsi profiter d'un intérieur propre et sain sans avoir à fournir aucun effort ! Les modèles que nous vous proposons bénéficient d'une grosse remise et conjuguent bonne autonomie, capacité du réservoir et technologies de cartographie à la pointe de la modernité.Quand on aime la musique, on a envie de pouvoir en écouter partout. Découvrez vite cette sélection des meilleures affaires sur les casques audio et écouteurs chez Cdiscount. Fonctionnant en bluetooth, avec réduction de bruit ou non, on les aime confortables et design, et bien sûr à petit prix !Le GPS est devenu un outil indispensable à tout conducteur un peu aventureux. Plus que d'indiquer le bon chemin à emprunter, les GPS sont de véritables copilotes. Pour un produit personnalisable, fiable et précis, fiez-vous à notre sélection du Black Friday sur Cdiscount :Imprimez mais aussi scannez et photocopiez facilement grâce à notre sélection d'imprimantes qui contient des produits robustes et d'une bonne rapidité d'exécution. Grâce à votre imprimante connectée vous pourrez sortir des documents sans vous lever de votre canapé, simplement depuis votre smartphone.Le Black Friday est aussi l'occasion d'anticiper sur vos achats de Noel ! Avec cette sélection de consoles et de jeux à prix mini, faites plaisir à vos proches et offrez-vous des moments inoubliables de divertissement.Travailler, étudier, se divertir ou simplement gérer ses affaires courantes... tout se fait à présent depuis les PC. Pour trouver l'ordianteur portable qui vous convient, regardez bien la puissance du processeur, sa carte graphique et la capacité de sa mémoire. La taille et la qualité de l'écran sont bien sûr des éléments importants. Nul doute que vous trouverez votre bonheur parmi ces modèles à prix réduit.Pour qu'un ordinateur réponde parfaitement à nos besoins, il faut le personnaliser. Ce job, c'est celui des périphériques. Que vous recherchiez une carte mère, une nouvelle carte graphique ou encore un casque gamer, jetez un œil aux propositions de Cdiscount, vous avez bien des chances de dénicher la perle rare dans cette sélection.Augmentez la mémoire de votre PC et boostez sa réactivité en ajoutant un périphérique de stockage de qualité à votre fidèle ordinateur. Profitez des gigantesques réductions du Black Friday pour tester un SSD, vous verrez immédiatement la différence en termes de performance !Envie d'un nouveau smartphone ? Lâchez-vous sans culpabiliser grâce aux incroyables promotions actuellement proposées par l'enseigne bordelaise. Samsung, Apple ou l'étoile montante Xiaomi, Cdiscount a décidé de faire exploser les prix des smartphones, peu importe leur gamme !On ne va pas se mentir, regarder une série ou un bon match sur un sublime grand écran, ça fait tout de même la différence. Mais comme un beau téléviseur UHD et 4K ce n'est pas donné, il est préférable d'attendre les périodes de promotion. Si vous souhaitez investir dans une nouvelle télévision, le Black Friday sur Cdiscount, c'est tout simplement le moment idéal.Les trottinettes et les vélos électriques peuplent de plus en plus nos paysages, et pour cause, ces petites bécanes sont aussi pratiques qu'écologiques tout en étant ludiques, et aujourd'hui elles sont aussi économiques ! Découvrez vite le meilleur des offres Cdiscount pour circuler librement et tout en sécurité.Ignorant les conventions, le site bordelais Cdiscount a donc été le premier à ouvrir les hostilités en débutant son Black Friday à 17h00 tapantes. L'entreprise française compte bien se démarquer en agissant de la sorte, et ainsi renforcer encore un peu plus son image d'entreprise discount. Avec son opération commerciale qui offre 10 € de réduction sur le panier des 2000 premiers participants au Black Friday, elle risque de faire plaisir à nombre de consommateurs venus faire les meilleures affaires de l'année.Le Black Friday est le moment idéal pour débuter ses courses de Noël ou simplement pour se faire plaisir, et c'est encore plus vrai pour le rayon high-tech. En effet, les ordinateurs, smartphones, et de manière général, tous les objets connectés et accessoires utilisant les nouvelles technologies, sont des appareils qui coûtent relativement chers. Il est ainsi réellement appréciable de pouvoir se les procurer en promotion. En outre, comme ce type de produits évolue rapidement et nous donne envie d'en changer régulièrement, les acheter à petit prix lors des grands événements commerciaux tels que le Black Friday est vraiment le choix le plus malin. Comme vous avez pu le constater dans notre sélection des meilleures offres Cdiscount, de nombreux produits sont soumis à de très grosses promotions, alors, pourquoi ne pas profiter du Black Friday pour faire des économies ?En passant commande sur Cdiscount, vous aurez l'avantage de recevoir vos articles chez vous ou en point retrait dans un délai toujours satisfaisant. Le site de commerce en ligne propose, pour la très grande majorité de ses articles, un paiement en 4 fois. Ce service est payant mais son prix reste raisonnable. Pour bénéficier d'une livraison accélérée et sans frais supplémentaire, le Black Friday peut aussi être l'occasion de tester l'offre Cdiscount à volonté.Pour que le Black Friday reste un événement exceptionnel, les e-commerçants, et notamment Cdiscount, proposent des offres à durée très limitées dans le temps. Pour bien en profiter, il est donc préférable de ne pas tergiverser trop longtemps, au risque de voir votre article préféré vous passer sous le nez. Prenez tout de même le temps de comparer les produits les uns avec les autres, mais une fois votre choix effectué, mieux vaut valider rapidement son panier. De plus, si les offres sont éphémères, les stocks le sont aussi et particulièrement lors du Black Friday.Ne ratez pas les meilleurs bons plans proposés par Cdiscount pour son lancement anticipé du Black Friday !