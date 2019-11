Black Friday 2019 : le reflex Canon EOS 80D + 18-55mm IS à 899,99€ au lieu de 1 099,99€

Une promo... Canon pour le Black Friday !

Pour des photos éblouissantes

La commande devra être passée directement sur le site de Canon. L'entreprise japonaise vous permettra de recevoir l'appareil photo gratuitement à votre domicile (sous 3 à 5 jours ouvrables). Si jamais l'article ne vous convient pas, vous aurez 30 jours pour le renvoyer sans frais supplémentaires. Vous serez alors remboursé en intégralité. La garantie est valable pour une durée de deux ans. Voilà pour les modalités autour de ce bon plan. Il est temps de passer au contenu de ce pack qui plaira aux amoureux de belles photos.Nous sommes donc en compagnie du Canon EOS 80D. Il s'agit d'un Reflex numérique qui s'avère être très performant pour capturer des portraits ainsi que des paysages. Il est très facile de s'en servir puisqu'il a été conçu pour être utilisé au quotidien. Ce n'est absolument pas un modèle exclusivement réservé aux professionnels de la photographie. Il est également équipé d'un écran LCD sur lequel s'affichera toutes les informations importantes. C'est aussi via cette zone d'affichage que vous pourrez configurer l'appareil photo.Vous l'avez compris, le Canon EOS 80D est accompagné par un objectif 18-55mm. Ce zoom optique vous permettra d'effectuer une mise au point bien plus rapide et fluide pour capturer un événement éphémère avec un maximum d'efficacité. Avec sa vitesse de prise de vue de 7 im./s et sa résolution de 24,2 millions de pixels, l'appareil photo ne vous décevra pas au niveau de la qualité de ses clichés. Autre bonne nouvelle, vous aurez la possibilité d'envoyer vos captures directement sur internet grâce au Wi-Fi intégré. La technologie NFC est également de la partie.Voilà un appareil photo qui parlera aussi bien aux débutants qu'aux habitués de la photographique. Ce modèle est extrêmement complet et la prise en main est instinctive. Il sera parfait pour vos voyages comme dans votre vie de tous les jours. La promotion prendra fin le 2 décembre prochain, soit le dernier jour de cette belle période du Black Friday 2019.