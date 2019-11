Black Friday Amazon : le Huawei P30pro à moins de 630€

Le P30 pro à moins de 630 € pour la Black Week

Un smartphone qui en met plein la vue

Amazon continue de proposer des offres toutes plus intéressantes les unes que les autres. Cette fois-ci, c'est un smartphone haut de gamme à prix cassé que le e-commerçant américain nous apporte sur un plateau, il s'agit donc du Huawei P30 pro. Le superbe appareil de la marque chinoise coûtait initialement dans les 999 €. S'il a vu son prix diminué peu à peu au fil des mois, le P30 pro ne s'attendait probablement pas à voir son prix atteindre aujourd'hui les 629 €. Notez que c'est dans son élégant coloris noir et dans sa version à 128 Go que le smartphone est vendu à ce prix sur Amazon.En commandant sur Amazon, vous pourrez recevoir votre smartphone en quelques jours ouvrés et cela gratuitement si vous habitez en France métropolitaine. Votre achat peut être réglé en 4 fois contre quelques frais supplémentaires (2,2 % de plus sur le prix du smartphone).Le Huawei P30 pro a des caractéristiques qui laissent tout simplement rêveur, à commencer par son magnifique écran AMOLED incurvé de 6,47 pouces qui affiche une belle définition de 2340 x 1080 pixels. Il embarque un capteur d'empreintes digitales sous l'écran parfaitement réactif et dispose de la reconnaissance faciale. Sous le capot, le P30 pro est équipé d'un processeur HiSilicon Kirin 980 gravé à 7 nm, d'une mémoire vive atteignant les 8 Go, et donc d'une mémoire interne de 128 Go encore extensible via NMcard. Sa batterie d'une capacité de 4 200 mAh offre une excellente autonomie au smartphone.Le P30 pro réunit des caractéristiques d'exception, et ce n'est pas la partie photo qui nous fera dire le contraire. Ce smartphone est en effet un des meilleurs produits du marché en termes de qualité photo. Son triple objectif arrière est ainsi composé d'un capteur principal de 40 mégapixels (f/1.6), d'une caméra grand angle de 20 mégapixels et f/2.4 et d'une troisième de 8MP et f/3.4. À cela s'ajoute un capteur TOF qui vient apporter de la profondeur aux photographies. Avec cet équipement, vous prendrez des clichés d'une excellente qualité, de jour comme de nuit.Pour acheter le P30 pro à moins de 630 €, direction Amazon !