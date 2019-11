Black Friday : jusqu'à 25% de réduction sur la gamme Microsoft Surface

De vrais ordinateurs avec les avantages d'une tablette

Toute la gamme Surface à prix réduit, c'est le moment de vous laisser tenter !

La gamme Surface de Microsoft s'est enrichie au fil des années. Au départ « simple » tablette tactile pouvant se transformer en PC avec l'ajout d'une coque clavier, la famille Surface est désormais composée du Surface Pro, la tablette la plus performante, de la Surface Go pour les étudiants et les particuliers aux besoins plus limités en informatique jusqu'au Surface Book, un vrai laptop traditionnel en aluminium.Tous ces appareils partagent une vision de l'informatique tournée vers la mobilité et le tactile. Les différents appareils peuvent être utilisés avec un stylet pour prendre des notes à la volée et bénéficient d'une belle autonomie.Ils partagent également Windows 10, le système d'exploitation phare de Microsoft qui équipe évidemment toutes les machines conçues par l'éditeur de logiciels. Tournant avec des processeurs Intel, les appareils Surface peuvent profiter d'une logithèque de millions d'applications, comme Office, la suite Adobe et même des jeux vidéos. Ce sont des machines à tout faire et avant tout de vrais ordinateurs.Microsoft a décidé pour le Black Friday de mettre les petits plats dans les grands et de vous proposer des réductions exceptionnelles sur sa gamme. Les Surface Laptop 3, la toute dernière génération d'ordinateurs portables est proposée jusqu'à 15% en promotion et jusqu'à 25% sur les Surface Pro 7 et les Surface Book 2. La Surface Go, déjà bien plus abordable que ses grandes soeurs, n'est pas en reste avec une réduction de 13%.Rendez-vous vite sur le site de l'éditeur pour profiter de ces offres uniquement disponibles durant le Black Friday 2019 !