Black Friday 2019 : l'iPhone XS 64Go à 749,99€ au lieu de 800€ chez Cdiscount

Un an et toutes ses dents

La robustesse n'a pas de prix

Le site bordelais Cdiscount est à la tête de cette réduction valable pour la totalité de la période du Black Friday. Vous pouvez toujours compter sur la livraison gratuite à domicile et en un jour ouvré pour les adhérents Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€/an pour la première année). Le paiement en quatre fois s'offre à vous également. Ainsi, vous devrez débourser 191,96€ au moment de l'achat puis 191€ par mensualité. La garantie service et maintenance est limitée à une durée d'un an. Maintenant, détaillons les caractéristiques du mobile de la marque américaine.Même s'il a un peu plus d'un an au compteur, l'iPhone XS est toujours un smartphone de choix. Il est équipé d'un superbe écran OLED de 5,8 pouces avec une définition de 2436 x 1125 pixels. La dalle est calibrée à la perfection et l'affichage ne souffre d'aucun défaut notable. Pour ce qui est de la configuration, le mobile est équipé d'un processeur A12 Bionic, de 4 Go de RAM et d'une mémoire interne atteignant 64 Go. Les performances sont impressionnantes et vous pourrez faire tourner toutes les applications ainsi que les jeux de l'App Store sans difficulté. Cet iPhone XS est destiné aux utilisateurs en quête d'un téléphone puissant.Pour vos photos, un double capteur a été placé à l'arrière du smartphone. Le module principal de 12 mégapixels est accompagné par un téléobjectif de 12 mégapixels également. À l'avant, comptez sur la présence d'un capteur 7 mégapixels pour vos selfies. En ce qui concerne la batterie embarquée, elle est dotée d'une capacité de 2658 mAh pour une autonomie d'environ une journée complète. Enfin, l'iPhone XS est bien solide comme sa certification IP68 le prouve. Il est donc protégé contre l'immersion et la poussière. Sous l'eau, il pourra tenir à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes.Vous vous en êtes rendu compte, l'iPhone XS tient encore la route plus d'un an après sa sortie. Ses performances sont au top, la partie photo est convaincante, son écran est magnifique et sa robustesse n'est plus à prouver. Il s'agit tout simplement d'une offre en or pour ce Black Friday 2019.