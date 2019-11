Black Friday Fnac : Réveil connecté Lenovo Smart Clock avec Google Assistant à 49,99€ au lieu de 99,99€

Un prix divisé par deux

Avec Google Assistant, achetez plus qu'un réveil

Le réveil connecté Smart Clock avec Google Assistant de chez Lenovo saura vite se montrer indispensable à votre quotidien et, en particulier, à vos soirs et à vos matins. Loin d'être un simple réveil, le Smart Clock est un véritable allié qui vous aidera à passer des nuits sereines et vous permettra d'être réveillé tout en douceur au moment opportun. Le format ni trop petit, ni trop grand (75 mm x 113,88 mm x 79,2 mm), de cet accessoire a été pensé pour être posé sur votre table de chevet.Le Smart Clock est donc disponible dès à présent sur la Fnac au petit prix de 49,99 €, soit 50 % de moins que son montant habituel. Cette offre est valable jusqu'à lundi 2 décembre, ou jusqu'à épuisement des stocks. Si vous ne bénéficiez pas de la carte Fnac+, la livraison vous coûtera 9,99 €. Il est également possible de retirer gratuitement votre article en magasin.Le réveil connecté Smart Clock de Lenovo fonctionne en bluetooth 5.0 et se connecte également en Wi-Fi. Grâce à l'assistant Google, vous aurez simplement à parler à votre accessoire connecté pour qu'il programme votre heure de lever, qu'il contrôle tous vos autres appareils connectés installés chez vous, mais aussi qu'il lance votre musique ou votre émission de radio préférée afin de vous détendre avant de vous endormir.Le matin, vous profiterez d'un réveil agréable, grâce au son que vous aurez sélectionné parmi les centaines de choix disponibles. Son écran tactile LCD IPS de 4 pouces qui affiche une résolution de 480 x 800 pixels, vous permettra par exemple, de consulter votre emploi du temps, la météo ou toute autre information. Équipé d'un port USB, le Smart Clock peut même vous être utile pour recharger votre smartphone durant la nuit.Avec ce bon plan à moins 50 %, la Fnac frappe fort. Si le Smart Clock vous intéresse, n'attendez pas que le stock se vide et passez vite votre commande.