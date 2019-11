Black Friday 2019 : le Xiaomi Mi 9T Pro 128Go à 341,97€ au lieu de 399,99€

Grosse baisse de prix sur le Mi 9T Pro pour le Black Friday

Xiaomi Mi 9T Pro : le champion des smartphones milieu de gamme

Pas besoin d'attendre le Black Friday pour bénéficier de grosses réductions sur la Tech. La Black Friday Week offre souvent des prix plus attractifs et permet de s'équiper à moindres frais. Les e-commerçants français l'ont bien compris et cassent les prix depuis quelques jours déjà.Aujourd'hui, notre équipe Clubic Bons Plans se tourne vers Cdiscount avec une belle réduction de prix pour le Xiaomi Mi 9T Pro 128 Go , l'un des meilleurs smartphones milieu de gamme du moment. Son prix passe ainsi de 399€ à 342€ environ. Vous réalisez ainsi une économie de 52€, ce qui est toujours bon à prendre en ces périodes de fêtes.Imaginez un smartphone sans encoche, ni poinçon dans l'écran. Imaginez un smartphone à la batterie increvable. Imaginez maintenant un tel appareil qui ne vaudrait pas plus de 350€. Il existe et il s'appelle Mi 9T Pro.Successeur de l'excellent Xiaomi Mi 9T, ce modèle Pro améliore nombre de points, se rapprochant ainsi du Mi 9 plus haut de gamme. On apprécie en particulier son système d'appareil photo rétractable qui permet de conserver un écran totalement sans encoche. Son SoC Snapdragon 855 fait aussi de lui l'un des smartphones les plus performants du moment, soutenu par une batterie impressionnante.Le Mi 9T Pro n'a au final que peu de défauts, démontrant une fois de plus le savoir-faire de Xiaomi dans la conception de smartphones. On ne peut que vous recommander de profiter de la promotion en cours pour le Black Friday , vous ne le regretterez pas !