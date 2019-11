Black Friday Amazon : le Nintendo Labo à seulement 24,99€ chez Amazon

Nintendo Labo Multi-Kit : faites parler votre créativité

Nintendo n'est jamais en manque d'idées

Amazon est toujours sur le devant de la scène lorsqu'il s'agit d'appliquer des promotions importantes durant le Black Friday. Le site américain met à votre disposition la livraison gratuite et les abonnés au service Amazon Prime pourront recevoir leur commande plus rapidement. Il est possible d'activer un essai gratuit de 30 jours ou bien de souscrire à un abonnement de 49€/an. D'autres avantages sont inclus comme l'accès à Prime Video et Amazon Music. Vous recevrez aussi des mails qui vous indiqueront les nouveaux bons plans mis en ligne.Ce Nintendo Labo Multi-Kit représente une nouvelle manière de jouer avec votre Nintendo Switch (console obligatoire). Avant d'avoir les yeux rivés sur votre écran, vous allez devoir fabriquer vous-même l'objet de votre choix. En effet, le pack comprend 28 planches de carton, 3 planches d'autocollants, 3 feuilles de coussinets, 2 ficelles, 5 œillets et 8 élastiques. Via cet arsenal, vous pourrez construire un piano, une maison, une canne à pêche ou encore un guidon de moto. La construction est assez simple puisque tout est expliqué clairement dans la notice. Sinon, il existe aussi des tutoriels sur internet.Une fois de plus, la marque japonaise propose une autre manière d'appréhender le jeu vidéo. Plusieurs titres sont inclus dans ce pack pour utiliser chaque aspect du Nintendo Labo. Ces expériences sont facilement accessibles pour les plus jeunes. Sachez aussi que les objets en carton peuvent être compatibles avec d'autres jeux. C'est par exemple le cas du guidon qui est utilisable dans Mario Kart 8 Deluxe (vendu séparément). De quoi renforcer les sensations de conduite.Le Nintendo Labo est un cadeau idéal à offrir pour Noël. En effet, il pousse les jeunes joueurs (comme les moins jeunes) à se servir de leurs dix doigts pour jouer. L'étape de fabrication occupera pendant quelques minutes avant de lancer le jeu. Une manière toujours plus ludique de jouer donc !