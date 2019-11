Black Friday 2019 : Google Home Mini ou Echo Dot d'Amazon ? Coup d’œil sur les promos du moment

Une technologie très utile pour toute la famille

Google Home Mini ou Amazon Echo Dot, faites votre choix !

Google et Amazon ont aujourd'hui envahi le paysage avec leurs assistants connectés Google Assistant et Alexa. Les deux technologies de reconnaissance vocale permettent d'accéder à de nombreux services en ligne comme le temps qu'il fait, l'écoute de musique depuis un service de streaming ou encore de lancer un film directement sur sa TV.Et ce ne sont que quelques uns des milliers d'usages que permettent ces petits appareils discrets mais aussi très puissants. Les deux géants du web ont intégré toutes leurs technologies à l'intérieur de leurs enceintes , pour vous rendre la vie plus facile et plus agréable.Le Google Home Mini est la plus petite et discrète enceinte conçue par Google. Elle a la forme d'un galet recouvert d'une couche de tissu, lui offrant un look très épuré qui permet de la poser à peu près partout chez soi sans déranger l'ambiance offerte par votre pièce de vie.Google Assistant tire parti des nombreux services mis au point par le moteur de recherche comme Search, Maps ou encore Calendar. Enregistrez un rendez-vous dans votre assistant, et Google Home Mini vous le rappellera et vous donnera immédiatement l'itinéraire ainsi que les conditions de circulation pour accéder au lieu. Le tout d'une simple commande vocale. Il peut également vous donner la météo et les dernières actualités.Le Google Home Mini fait l'objet d'une très grosse remise chez Cdiscount, avec un prix de seulement 24,90€ au lieu de 59,99€ habituellement.L'Amazon Echo Dot possède à peu près le même design et les mêmes fonctionnalités, sauf que c'est Alexa qui prend la place de l'assistant connecté. Le service d'Amazon est très populaire grâce à sa grande ouverture avec des services tiers. Le géant du e-commerce a encouragé les entreprises à développer des skills, soit des capacités permettant de connecter n'importe quel objet à son assistant d'intelligence artificielle.Commandez vos volets roulants, les ampoules de la maison ou encore la centrale d'alarme ou l'aspirateur d'une simple phrase grâce à l'écosystème mis en place par Amazon. Et vous recevrez évidemment en temps réel les dernières notifications sur vos commandes en cours chez le e-marchand.L'Amazon Echo Dot de troisième génération est disponible au prix de 22€ seulement pour le Black Friday 2019.