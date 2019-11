Forfait 4G : toutes les promos chez RED, Free, Sosh et B&You

Forfait 4G sans engagement : toutes les promotions chez RED, Free, Sosh et B&You

Forfait RED : l'offre choc du Black Friday !

Forfait sans engagement Free 50 Go

Forfait sans engagement Sosh 50 Go

Forfait sans engagement B&You 50 Go

Dans la liste qui va suivre, vous trouverez uniquement des forfaits sans engagement. Cette clause est absolument indispensable puisqu'elle permet au client de résilier à n'importe quel moment. Voilà qui s'avère être bien pratique lorsque le prix de l'abonnement augmente au bout d'un an. Ce sera le cas pour deux des forfaits que nous allons vous présenter. Chaque opérateur vous demandera une somme de 10€ en plus au moment de la souscription pour la nouvelle carte SIM qui vous sera envoyée. Pour en finir avec les modalités, rappelons que les promotions sont uniquement accessibles aux nouveaux clients de chaque opérateur.On commence avec l'opérateur RED qui frappe très fort à l'occasion du Black Friday avec son "Forfait Black" sans engagement 100 Go pour seulement 12€/mois. Une offre imbattable à ce prix, d'autant que ce dernier est garanti à vie ! Sachez que cette offre exceptionnelle se termine le 1er décembre. N'attendez pas trop longtemps !Les 100 Go d'internet en 4G accessibles en France pourront être rechargés à quatre reprises dans un même mois (à hauteur de 1 Go par recharge et 2€ chacune). Comptez aussi sur les appels illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine comme dans les DOM (hors Mayotte). Un appel est limité à une durée maximale de 3 heures. Les SMS/MMS sont aussi illimités vers tous les opérateurs au sein de l'Hexagone. Vous pourrez contacter jusqu'à 200 destinataires par mois.En ce qui concerne l'étranger, les appels et les SMS/MMS conservent leur aspect illimité depuis l'Union Européenne et les DOM. Pour ces destinations, 8 Go d'internet sont crédités à l'utilisateur. Enfin, le service SFR Sécurité + Password vous est offert pour protéger votre smartphone. Ce forfait est personnalisable alors n'hésitez pas à consulter les options proposées.On continue cette sélection avec le forfait Free et son offre 50 Go à 9,99€/mois que nous ouvrons les festivités. Notez bien que le tarif mensuel passera à 19,99€ après un an d'abonnement. L'offre en question est valable jusqu'au 2 décembre prochain.Les appels sont illimités vers les mobiles comme les fixes de France métropolitaine ainsi que des DOM (hors Mayotte). Les SMS sont également illimités dans ces zones et les MMS seulement en métropole. Une enveloppe de 50 Go d'internet en 4G+ est de la partie. Durant vos déplacements en Europe et dans les DOM, les appels et les SMS/MMS resteront illimités. De plus, 4 Go d'internet supplémentaires seront crédités sur votre compte chaque mois pour votre usage à l'étranger. L'accès au réseau FreeWifi est bien évidemment offert tout comme l'option Youboox One jusqu'au 31 janvier 2020.Passons chez Sosh avec ce forfait 50 Go à 9,99€/mois. Une fois encore, le prix sera de 24,99€/mois au bout d'un an. Cette promotion est disponible jusqu'au 2 décembre 2019 à 9h00.Les appels comme les SMS/MMS sont illimités en France. Comme son nom l'indique, ce forfait vous permettra d'utiliser jusqu'à 50 Go de datas par mois. Depuis la France métropolitaine, vos appels resteront illimités vers les mobiles et les fixes des USA ainsi que du Canada. Vers l'Europe, la Suisse, Andorre et les DOM, les appels (fixes) et les SMS sont utilisables à volonté. Si vous vous déplacez dans une de ces quatre dernières destinations, tous les éléments évoqués précédemment seront illimités vers ces mêmes zones et l'Hexagone. Votre enveloppe de 50 d'internet sera aussi à votre disposition à l'étranger.Terminons sur l'offre B&You 50 Go à 11,99€/mois. Sa période de validité s'étend jusqu'au 4 décembre prochain à 23h59.En France métropolitaine, les appels et les SMS sont illimités vers la métropole comme les DOM. Les MMS doivent se contenter de l'être uniquement vers l'Hexagone. Si vous vous rendez en Europe ou dans les DOM, sachez que ces éléments sont illimités vers ces pays et la France métropolitaine avec 6 Go d'internet supplémentaires à utiliser. Sinon, comptez sur la présence de 50 Go de datas sur le territoire français.