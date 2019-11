Black Friday 2019 Cdiscount : Xiaomi Mi 9 à 299€ (dont 50€ d’ODR) au lieu de 459€

Un Xiaomi à prix mini

Un maximum de possibilités en photo

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour leC'est le site spécialisé dans la vente en ligne Cdiscount qui se charge de cette réduction. Le lancement de cette promo a lieu dès ce jeudi 28 novembre à 18h00. Vous êtes donc les premiers à être mis au courant. Pour bénéficier du tarif annoncé, vous allez devoir utiliser l'offre de réduction d'une valeur de 50€. N'hésitez pas à consulter ce document pour tout savoir à ce sujet. La livraison à domicile est toujours offerte et le paiement en quatre fois reste d'actualité. Les adhérents au service Cdiscount à volonté (période d'essai puis 29€ pour la première année) peuvent recevoir cette commande chez eux sous un jour ouvré.Voyons à présent ce que ce Xiaomi Mi 9 a dans le ventre. Il possède un écran AMOLED de 6,39 pouces avec une définition qui atteint 2340 x 1080 pixels. À l'intérieur, un processeur Qualcomm Snapdragon 855 est de la partie avec 6 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Globalement, les performances sont vraiment à la hauteur puisque vous ne serez pas victime de ralentissements intempestifs sur les applications et les jeux du Play Store. Des titres comme Fortnite et PUBG Mobile arboreront leur plus belle plastique avec la fonctionnalité HDR et les 60 fps.Pas moins de trois capteurs réservés à la photo ont été placés à l'arrière de ce Xiaomi Mi 9. Il s'agit d'un module principal de 48 mégapixels, d'un grand-angle de 16 mégapixels et d'un téléobjectif de 12 mégapixels. La polyvalence est donc de mise. À l'avant, c'est un capteur 20 mégapixels qui a la lourde de tache de capturer vos plus beaux selfies. Du côté de l'autonomie maintenant, la batterie 3300 mAh peut tenir plus d'une journée et demi. En passant par la recharge sans-fil 20 W, le smartphone met 1h30 à se charger intégralement. Sachez aussi que le mobile est compatible avec la technologie Quickcharge 4. Hélas, l'adaptateur n'est pas compris dans le pack. Enfin, un capteur d'empreintes digitales est positionné sous l'écran.Le Xiaomi Mi 9 est un excellent smartphone qui bénéficie d'une prise en main optimale, d'une partie photo complète et d'une autonomie importante. Il ne vous décevra pas puisque sa puissance n'est plus à prouver. Profitez du Black Friday pour vous procurer ce modèle.