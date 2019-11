Black Friday Logitech : Souris MX Anywhere 2S à 39,99€ au lieu de 89,99€

Une souris passe partout !

Un accessoire qui fluidifie votre workflow au quotidien

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour leLa Logitech MX Anywhere 2S est un modèle qui, comme son nom l'indique, peut être transporté partout. Le constructeur a adopté pour son accessoire PC une forme très compacte et une taille de seulement 10 cm de longueur pour 6 cm de largeur. La souris tient parfaitement dans la main et peut être glissée dans un sac de moyenne taille sans être encombrante.Petite taille ne veut pas dire compromis sur les performances. La souris sans-fil bénéficie d'un capteur de haute précision Darkfield avec une précision de 4 000 PPP sur toutes les surfaces, même sur du verre. Ce dernier se branche sur n'importe quel port USB de votre machine et est utilisable immédiatement. Le défilement s'effectue grâce à une molette d'une grande précision, avec un mode défilement par paliers pour naviguer dans de longues pages web ou de documents.L'accessoire embarque également le logiciel Logitech Flow, qui permet de déplacer du texte, des images et des fichiers entre trois ordinateurs en simultané pour améliorer votre productivité avec une seule et même souris. Naviguiez entre toutes vos machines avec une incroyable simplicité grâce à toute la technologie développée par Logitech.Enfin l'autonomie a été l'un des points les plus travaillés par la marque. La Logitech MX Anywhere 2S intègre une pile rechargeable offrant jusqu'à 70 jours d'autonomie sur une seule charge. Vous n'avez plus de batterie en arrivant au bureau ? Pas d'inquiétude ! Branchez votre souris en USB sur votre ordinateur, trois minutes seulement suffisent à obtenir une journée complète d'autonomie.La Logitech MX Anywhere 2S bénéficie d'une importante remise chez Amazon avec un prix de seulement 39,99€, soit 56% de réduction par rapport à son prix habituel.