Black Friday Amazon : Console Microsoft Xbox en promo avec jeux inclus

Une Xbox One avec plusieurs facettes

Un catalogue qui en jette

Est-ce le bon moment pour acheter une Xbox One ?

C'est chez Amazon que nous avons déniché ces bonnes affaires vraiment intéressantes. Le site américain est toujours un grand adepte de la livraison gratuite. Les abonnés Amazon Prime recevront même leur commande sous un jour ouvré. Pour découvrir toutes les modalités autour de ces produits, n'hésitez pas à consulter leur page respective directement sur Amazon.Sans plus attendre, voici notre liste de tous les bons plans autour des consoles Xbox One :Retrouvez tous les bons plans Amazon pour leLa console de Microsoft est sur le marché depuis 6 ans et le constructeur américain a eu le temps de perfectionner sa machine. Ainsi, trois modèles bien différents sont actuellement commercialisés. Ils peuvent faire tourner les mêmes jeux mais pas exactement de la même façon. Commençons par la Xbox One S. Il s'agit de la version standard équipée d'un lecteur Blu-ray 4K. Elle vous permettra de jouer en full HD mais aussi de lire des films ainsi que des séries en Ultra HD. Bref, c'est tout simplement la console classique que nous connaissons depuis tant d'années.Arrivée plus récemment sur le marché, la Xbox One S All Digital possède une différence majeure par rapport à la version détaillée ci-dessus. Si rien ne change en terme de puissance, ce modèle est dépourvu du lecteur Blu-ray. Vous devrez donc acheter la totalité de vos jeux en dématérialisé. De même pour les films que vous pourrez apprécier en 4K via des services comme Netflix. Si elle demeure plus abordable, nous conseillons cette console uniquement aux joueurs qui possèdent une bonne connexion internet puisqu'il faudra télécharger tous les jeux.Enfin, nous avons la Xbox One X. Il s'agit tout bonnement de la console la plus puissante du marché à l'heure actuelle. Avec cette bête de course, de nombreux jeux profitent d'améliorations au niveaux des graphismes et de la fluidité. Ces titres sont jouables en 4K-HDR à condition de posséder l'écran qui va avec. Bien entendu, la Xbox One X est aussi la version la plus chère. Elle est réservée aux utilisateurs qui veulent bénéficier d'une expérience optimale en attendant la prochaine génération de consoles fin 2020.Comme vous l'avez constaté, de nombreux jeux figurent au programme de cette sélection. Nous allons tous les détailler succinctement histoire de vous faire une petite idée de leur contenu. Débutons avec Minecraft. Il est presque inutile de présenter cette légende connue de tous. Le titre permet aux joueurs d'exprimer leur créativité en assemblant des blocs pour bâtir des édifices parfois immenses. Il existe aussi un mode survie dans lequel il faut gérer ses sources, se nourrir et construire des abris pour survivre face aux zombies présents à l'extérieur.Passons à Sea of Thieves, le jeu de piraterie jouable en multijoueurs (abonnement Xbox Live Gold obligatoire). Avec des amis, vous pouvez partir à la conquête de trésors et accomplir des quêtes dignes des plus grands flibustiers de l'histoire. Continuons avec l'incontournable Fortnite. Le Battle Royale propulse 100 joueurs sur une seule et même carte. Le but est simple : être le dernier survivant. Pour cela, de nombreuses armes sont à notre disposition. Il est également possible de construire des structures pour prendre le dessus. Un titre déjà mythique.Place à Tom Clancy's The Division 2. Le jeu réalisé par les équipes d'Ubisoft est un action-RPG qui prend place dans un monde ouvert et connecté. L'aventure se déroule à Washington dans un univers post-apocalyptique. Il est possible d'y évoluer tout seul ou avec des amis. Toujours du côté de l'action pure, Gears 5 ne fait pas non plus les choses à moitié. Doté d'une campagne solo et de plusieurs modes multijoueurs, cette exclusivité Xbox sortie en 2019 a été acclamée par la critique pour ses graphismes renversants et son gameplay nerveux. Un véritable must-have pour tous les amoureux de jeux de tir à la troisième personne.Si vous préférez avoir un volant entre les mains, alors Forza Horizon 4 est fait pour vous. Le titre de Playground Games dispose d'un monde ouvert immense inspiré de la Grande-Bretagne. Il faut participer à des courses et à d'autres missions plutôt variées. Dans notre sélection, ce quatrième opus est accompagné de son DLC LEGO Speed Champions. Un certain Star Wars Jedi: Fallen Order figure aussi au programme. Le jeu propose au joueur d'incarner un Jedi lors d'une épopée uniquement jouable en solo. Entre action, énigmes et panoramas magnifiques, ce titre a tout pour plaire.Terminons avec Resident Evil 2, le remake du survival-horror sorti en 1998 sur PlayStation. Les graphismes ont été totalement retravaillés et la progression drastiquement modifiée. Si vous aimez vous faire peur, ce jeu est fait pour vous. Nous avons également Hellblade qui raconte une histoire marquante sans délaisser le côté action. Enfin, à l'instar de sa suite citée précédemment, Gears of War 4 fait la part belle à l'action débridée et spectaculaire.Notez bien que ces jeux sont tous jouables en 4K sur Xbox One X mais aussi en full HD sur Xbox One S et Xbox One S All Digital.Malgré ces promotions incroyables, vous êtes en droit de vous demander si acheter une Xbox One en 2019 est une bonne opération. En effet, la prochaine Xbox est prévue pour fin 2020... Pourtant, nous vous encourageons vivement à acquérir la console de Microsoft. Déjà, vous aurez accès à un catalogue de jeux varié et extrêmement copieux. En plus des titres déjà disponibles, d'autres arriveront dans les mois qui viennent. Nous pensons notamment à Halo Infinite, Minecraft Dungeons, Bleeding Edge, Cyberpunk 2077, Flight Simulator, DOOM Eternal ou encore Watch Dogs Legion. Vous n'allez pas vous ennuyer.Enfin, la Xbox One est une machine riche en services. En plus du Xbox Live Gold permettant de jouer en ligne et d'obtenir des jeux gratuits chaque mois, il y a le Xbox Game Pass. Pour seulement 9,99€/mois, vous avez accès à une bibliothèque de plusieurs centaines de titres téléchargeables en illimité. De plus, toutes les exclusivités Xbox One arrivent sur le service dès leur sortie. L'offre ultime est à 12,99€/mois avec le Game Pass Ultimate. Il englobe le Game Pass PC et console ainsi que le Xbox Live Gold. Pour finir, précisons que la plateforme de streaming Project xCloud sera disponible dès 2020.La Xbox One est donc bien plus qu'une simple console. N'hésitez pas à profiter de ce Black Friday pour vous en procurer une. Il y a du choix pour tous les budgets et tous les besoins. C'est maintenant à vous de jouer ! Attention car les stocks pourraient fondre comme neige au soleil.