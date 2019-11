Black Friday Fnac : les bons plans high-techs immanquables de ce lundi

Black Friday 2019 : les meilleurs offres Fnac

Les bons plans high-tech Black Friday immanquables de la Fnac

Black Friday 2019 : quels types de produits privilégier chez la Fnac ?

Les avantages Fnac pour le Black Friday 2019

Retrouvez tous les meilleurs bons plans et promotions du Black Friday :La Fnac n'attend pas vendredi pour lancer le coup d'envoi des promos. Tout cette semaine sera consacré à la mise en avant d'offres incontournables sur les meilleurs produits Tech du moment. Smartphones, PC, objets connectés : la Black Friday Week de la Fnac envoie du lourd !Retrouvez tous les bons plans Fnac pour leRien de mieux qu'un bon appareil photo pour immortaliser vos meilleures tranches de vie. Le Black Friday voit les prix baisser comme jamais sur ce type de matériel.Histoire d'agrémenter votre télévision, pourquoi ne pas opter pour une bonne barre de son ? Ce sont vos oreilles qui vont vous dire merci !Amis mélomanes, le Black Friday est l'occasion idéale pour remplacer votre vieux casque ou vos écouteurs. La Fnac est particulièrement riche dans ce domaine !Que serait un bon jeu sans un bon casque pour vous immerger dedans ? Voici les meilleurs modèles gaming à dégoter chez la Fnac.Souvent réputés comme très onéreux, les casques VR deviennent plus abordables pour la Black Friday Week de la Fnac. C'est l'occasion idéale de passer dans un nouveau monde de jeu !Pour les fêtes improvisées en extérieur, les enceintes Bluetooth sont idéales. La Fnac en propose de nombreux modèles à prix cassés pour la Black Friday Week.Classique ou multifonctions, à encre ou laser, l'imprimante est à l'honneur pour le Black Friday de la Fnac.Véritables compagnons de notre santé, les montres et bracelets connectés ont le vent en poupe. Il y en a pour tous les goûts et tous les besoins chez la Fnac.Indémodable, indispensable et maintenant en promotion pour le Black Friday. On parle bien sûr du classique ordinateur de bureau.Qu'il soit ultraportable ou hybride, le PC portable est un compagnon incontournable pour les travailleurs qui cherchent une solution mobile. Et de ce côté, la Fnac a de quoi vous séduire avec de nombreuses réductions !Que vous nécessitiez un écran de qualité ou un nouveau routeur Wi-Fi, la Fnac a ce qu'il faut dans ses rayons pour la Black Friday Week.Si vous manquez d'espace sur votre ordinateur, la Fnac a ce qu'il vous faut pour ce Black Friday Week !Que serait un Black Friday sans smartphone en promo ? Nos chers compagnons de poche sont actuellement au prix le plus bas chez la Fnac, donc autant en profiter tant que ça dure.Les tablettes ne sont pas mortes, loin de là ! Le Black Friday est l'occasion de s'offrir une belle ardoise high-tech sans casser la tirelire.Amateurs de films et séries, le Black Friday de la Fnac vous tend les bras. Vous y trouverez une large sélection de téléviseurs à prix massacrés !Pas besoin d'attendre vendredi pour profiter des meilleurs bons plans du Black Friday. La Fnac lance déjà une grande vague de promotions dès ce lundi avec des dizaines de bons plans consacrés à la tech. C'est la Black Friday Week qui dure du 25 au 29 novembre, le temps de nous faire patienter jusqu'au tant attendu week-end du Black Friday. Toutes ces offres prendront fin lundi 2 décembre dans la soirée à l'occasion du Cyber Monday.Durant cette période faste, vous trouverez de tout dans les rayonnages virtuels de l'enseigne française : smartphones, tablettes, TV, objets connectés, ordinateurs... L'ensemble affichera des prix cassés comme jamais !Commander à la Fnac, c'est aussi l'assurance d'une livraison rapide et d'un service après-vente aussi poli qu'efficace en cas de pépin. Les adhérents bénéficient aussi de beaux avantages avec encore plus de réductions grâce à la carte de fidélité Fnac+. Autant dire que vous avez tout à gagner à profiter de la Black Friday Week chez la Fnac.La Fnac est une fois de plus sur le front des bons plans. Son catalogue impressionnant n'a rien à envier aux autres géants de la vente en ligne. Smartphones, ordinateurs et télévisions sont particulièrement mis en avant.Du côté des smartphones, le Black Friday est propice aux grosses baisses de prix sur les appareils haut de gamme. Si vous cherchez à renouveler votre vieux portable, c'est le moment idéal pour craquer sur un terminal Samsung, Oneplus ou encore Xiaomi. Les réductions sont légion sur ces engins, avec souvent des tarifs jamais vus ailleurs que durant le Black Friday. Bien entendu, l'entrée de gamme reste aussi attractive avec des prix idéaux pour les tout petits budgets !Mais la Fnac ne propose pas que des smartphones pour le Black Friday, loin de là. Le magasin français a de belles sélections d'ordinateurs, qu'ils soient de type hybrides, ultraportables ou gaming. Le choix est vaste, les réductions nombreuses. En bref, vous aurez de quoi vous faire plaisir ou faire plaisir à vos proches en prévision des fêtes de fin d'année.Les téléviseurs sont aussi à l'honneur. L'époque des TV 4K hors de prix est définitivement révolue. Les marques comme LG, Samsung ou Sony tirent les prix par le bas, encore plus à l'occasion du Black Friday. On ne peut que vous encourager à jeter un œil régulièrement aux bons plans Clubic pour ne pas rater l'occasion de vos rêves. La Fnac a probablement dans ses cartons le téléviseur qu'il vous faut.Tout ça n'est qu'un petit aperçu des économies à réaliser en choisissant l'enseigne française. Comme vous avez pu le voir dans notre sélection ci-dessus, le choix en matériel high-tech est incroyablement vaste. C'est votre compte en banque qui va vous remercier !Si nous vous recommandons la Fnac, ce n'est pas pour rien. L'enseigne française offre de nombreux avantages à ses clients, qu'ils soient occasionnels ou réguliers. Face au géant Amazon, le magasin français a su s'adapter et conserver un haut niveau de qualité.En cas de problème, vous bénéficiez ainsi d'un SAV joignable immédiatement par téléphone. L'assistance ne s'arrête pas là, il est même possible de bénéficier d'intervention à domicile ou en magasin. La Fnac met même en place des services d'aide pour prendre en main votre matériel ou l'installer à votre place. Difficile de faire plus complet !Les clients qui veulent s'engager sur le long terme pourront choisir l'abonnement à l'une des formules de carte de fidélité de l'enseigne. On en dénombre trois à l'heure actuelle : la carte Fnac, Fnac+ et Fnac One. Chacune de ces cartes vous donnera accès à des réductions supplémentaires de 5% sur tout le magasin ainsi qu'à des ventes privées avec encore plus de promotions. La carte Fnac+ propose même des livraisons gratuites en 2h chrono dans certaines villes de France. Quant à la version Fnac One, elle offre même un service client dédié et des invitations à des évènements culturels.Vous n'êtes pas sûr de l'utilité de la carte Fnac ? Alors sachez qu'il est possible de faire un essai gratuit de 30 jours sans engagement. Cumulée aux super affaires du Black Friday, la carte Fnac vous fera réaliser de très grosses économies. Pourquoi ne pas en profiter dès maintenant ?Avec tous ces avantages, difficile de ne pas se laisser tenter par la Fnac. L'enseigne française frappe vraiment très fort pour le Black Friday !