Black Friday 2019 Cdiscount : Console Nintendo Switch Néon à 279,98€

L'efficacité du Black Friday

Le meilleur modèle

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour leLa Switch est sans aucun doute la console la plus populaire du moment. C'est pourquoi Cdiscount a décidé de faire des heureux en baissant son prix. Cependant, il est important de noter que cette bonne affaire est valable dès ce lundi 25 novembre 2019 à 14h00 mais que les stocks sont très limités. En effet, le site bordelais mettra uniquement 500 pièces en vente à ce tarif. Vous allez devoir faire vite. Sinon, comptez sur la présence du paiement en quatre fois et de la livraison sous un jour ouvré pour les abonnés au service Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€ la première année).Dans ce pack, vous trouverez une console Nintendo Switch Néon avec ses manettes Joy-Con colorées. La machine n'est pas seule puisqu'elle est accompagnée de ses accessoires nécessaires à son bon fonctionnement. Elle est vendue avec son bloc d'alimentation, un dock pour la relier à votre TV, un câble HDMI et un support pour les Joy-Con. Cette version est donc utilisable aussi bien en mode portable qu'en console de salon.Précisons aussi que la Switch commercialisée via cette promotion est un exemplaire amélioré par rapport au tout premier sorti en mars 2017. En effet, la batterie est légèrement plus performante. Le constructeur estime que l'autonomie peut maintenant atteindre jusqu'à 9 heures contre 6,5 heures auparavant. Bien entendu, les chiffres peuvent varier en fonction du jeu que vous aurez lancé. En ce qui concerne les jeux, nous vous renvoyons vers notre sélection des meilleurs titres de la console de Nintendo pour trouver votre bonheur.Cdiscount débute cette semaine du Black Friday avec une très bonne affaire. En effet, la Nintendo Switch dispose d'un catalogue varié et de nombreux jeux exceptionnels arriveront en 2020. Il s'agit d'une machine incontournable et d'un cadeau idéal pour Noël.