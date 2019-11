Black Friday : Amazon Echot Dot et Fire TV Stick à prix choc

Amazon Echo Dot 3 : notre coup de cœur

Amazon Fire TV Stick 4K : une offre irrésistible

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour leAvec Echo Dot 3, Amazon confirme son envie de s'imposer dans le monde des objets connectés et plus particulièrement des enceintes connectées. Tout comme les modèles précédents, cette enceinte connectée s'avère compacte et plus discrète. Habituellement commercialisée aux alentours de 60€, elle voit son prix chuté pour le Black Friday a seulement 22€ !Ainsi, pour à peine plus de 20€, vous bénéficiez d'une enceinte connectée embarquant la fameuse Alexa qui répondra à la moindre de vos sollicitations vocales. Vous voulez jouer votre playlist Spotify, Deezer, Apple Music ou Amazon Music préférée ? Il suffit de lui demander ! Vous souhaitez consulter la météo, l'état du trafic routier ou encore avoir les actualités, là encore, Alexa est là pour obéir à votre voix. C'est simple et surtout, pas cher.Autre bonne nouvelle, via Alexa, l'enceinte connectée Echo Dot 3 vous permet de contrôler l'ensemble des objets connectés de votre domicile. Smart TV, chaîne Hi-Fi, ampoules connectées, thermostat... Bref, vous contrôler votre salon sans même bouger !Cette enceinte Amazon Echo Dot 3 à ce prix est réellement l'un de nos coups de cœur de cette Black Friday Week. Mais attention à la rupture de stock, si vous avez craqué, ne tardez pas à passer votre commande, cette offre ne durera pas éternellement.Comment évoquer les incontournables Amazon sans parler du Fire TV Stick 4K. Il s'agit d'un lecteur multimédia en streaming qui se branche directement sur votre téléviseur via un simple port HDMI.Connecté sur votre réseau Wi-Fi, ce Fire TV Stick vous offre l'accès à des nombreuses applications comme Netflix, Prime Video, Youtube ou même Spotify, encore faut-il être abonnés à ces services. Vous pourrez ainsi profiter de ces contenus en 4K HDR et Dolby Vision sur votre TV. Ce modèle de Fire TV Stick est le dernier sorti chez Amazon. Cerise sur le gâteau, il est compatible avec l'assistant Alexa, vous pourrez donc contrôler ses applications simplement avec votre voix.La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que cet Amazon Fire TV Stick 4K est en ce moment à seulement 39,99€ alors qu'il est habituellement disponible à 59,99€. Pas besoin d'en dire plus pour affirmer que nous sommes bel et bien face à un super bon plan !Vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir sur des deux produits coup de cœur. Encore une fois, n'hésitez pas trop longtemps, ces offres sont temporaires et la rupture de stock n'est jamais bien loin.