Black Friday Amazon : Huawei MediaPad T5 à prix choc !

Huawei MediaPad T5 : attention à la rupture de stocks !

Une prise en main (très !) facile

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour leOn ne saura que trop vous le répéter, durant le Black Friday, les bons plans disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. Et ce bon plan pourrait bien connaître le même sort. En effet, la tablette tactile Huawei MediaPad T5 10 dans sa version 64 Go est actuellement à 179,99€ sur Amazon. Pour faire simple, c'est le prix le plus bas jamais vu sur ce produit.Avec cette promotion, la tablette affiche l'un des meilleurs rapport qualité/prix. Elle embarque un écran 10,1" est full HD 1080p et sera très agréable pour visionner films, vidéos, ou encore l'émission de votre choix. L'image, véritable marque de fabrique du constructeur chinois, est d'une parfaite qualité. À ce prix-là, on ne peut que craquer !Côté son, il reste très correct avec les doubles haut-parleurs stéréos et une entrée jack pour les accessoires. La connectivité avec les autres appareils s'avère très simple et ne pose absolument aucun problème. En bref, une tablette parfaite pour des activités multimédia, avec une rapidité toujours garantie pour son processeur octa-core qui assure une utilisation fluide et une exécution des applications sans accroche.Enfin, s'il fallait rajouter un mot sur son design, le Huawei MediaPad T5 10 est tout simplement élégant. Sa coque métallique rend la prise en main très agréable et les finitions ne font que renforcer son aspect générale très qualitatif.L'avantage des produits Huawei reste leur compatibilité avec d'autres accessoires: dans notre cas, la carte microSD qui vient se greffer facilement sur le MediaPad T5 afin d'étendre la capacité de mémoire. Pour les plus réfractaires à la technologie, la tablette présente un avantage de prise en main non négligeable: son grand écran et son interface ultra-simple permet à tout le monde de l'utiliser au sommet de ses capacités !Encore une fois, ne tardez pas, ce bon plan ne durera pas !