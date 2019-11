Black Friday 2019 : profitez de 100€ de remise sur une sélection de smartphones !

Black Week : un mobile neuf et par cher chez Bouygues

Retrouvez tous les smartphones éligibles à cette promotion Black Friday Week avec Bouygues.

Sensation Avantages Smartphone 70 Go : un forfait qui en a dans le ventre

Du 25 novembre au 2 décembre 2019, à l'occasion de la Black Friday Week à savoir, Bouygues met les petits plats dans les grands et propose une offre plus qu'intéressante. Ainsi, pour toute souscription à un forfait Sensation Avantages Smartphone, Bouygues vous fait profiter d'une remise de 100€ sur une sélection de smartphones. Cette grosse promotion s'appliquera dès votre souscription à l'abonnement. Notez que pour en bénéficier, vous devrez impérativement utiliser le code promotionnel suivant : BLACKWEEK.Cerise sur le gâteau, cette promotion spéciale Black Week est cumulable avec une offre de reprise disponible sur certains modèles comme l'iPhone XR, le OnePlus 7T Pro, le Samsung Galaxy Note10 et Note10+. Notez que pour l'achat d'un smartphone, vous pouvez payer au comptant, ou bien profiter d'une facilité de paiement, moyennant 8€ par mois pendant 24 mois.Parmi les smartphones éligibles à cette promo, on retrouve notamment :À présent, faisons le tour des caractéristiques du forfait Sensation Avantages Smartphone 70 Go avec engagement 24 mois. Ce forfait mobile vous coûtera 30,99€/mois (puis 45,99€ au bout d'un an). Pour bénéficier de ce tarif, pensez bien à cocher l'option "conserver mon numéro" activant la remise Bouygues de 15€/mois pendant 12 mois. Si toutefois vous êtes déjà client BBox, vous pouvez bénéficier d'une remise supplémentaire pour obtenir le forfait à seulement 23,99€/mois (puis 38,99€ au bout d'un an).Ce forfait Sensation Avantages Smartphone 70 Go comprend les appels et les SMS / MMS illimités vers la France métropolitaine ainsi que les DOM. Ces mêmes appels seront disponibles à volonté vers les fixes de plus de 120 destinations et les mobiles des États-Unis, Chine et Canada.Vous l'avez compris, 70 Go d'internet en 4G seront à vous chaque mois. Si vous êtes en Europe ou dans les DOM, les appels et SMS resteront illimités vers ces mêmes destinations ainsi que l'Hexagone. Bouygues mettra aussi 30 Go d'internet supplémentaires à l'étranger à votre disposition. Enfin, vous pourrez bénéficier d'une seconde carte SIM pour partager votre enveloppe internet avec un proche.Bouygues s'est donc plié en quatre pour le lancement du Black Friday. Maintenant, c'est à vous d'en profiter.