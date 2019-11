Black Friday : une grande partie du catalogue de formations Udemy à 9,99€

Le catalogue de formation Udemy à prix cassé

Notre sélection de formations à seulement 9,99€ !

Chaussez vite vos lunettes, car après avoir épluché ce Bon Plan Black Friday, vous risquez de passer un petit bout de temps devant votre écran. La sélection que l'on vous propose à présent rassemble les meilleures offres de cours en ligne Udemy, quatre formations aussi passionnantes qu'utiles. Ces cours ont été pensés pour tous ceux qui désirent développer leurs connaissances et leurs compétences dans le domaine du web et du numérique. Chacune de ces formations se décline en plusieurs chapitres et sessions progressives, permettant à l'apprenant d'avancer pas à pas et à son propre rythme.Les cours sont dispensés via des vidéos, toutes accessibles en intégralité et en illimité dès le début de la formation. Vous pourrez donc revenir autant de fois que nécessaires sur celles qui vous sembleront les plus importantes, et éventuellement passer celles qui ne vous sont pas utiles. À la fin de chacune de ces formations, un certificat de suivi vous sera délivré. Les quatre formations Udemy que nous avons retenues peuvent être suivies par des personnes n'ayant aucun prérequis dans le domaine enseigné. Certaines demandent néanmoins d'avoir une bonne connaissance générale des outils informatiques.Nous avons retenu ces formations pour leur qualité, mais aussi, bien entendu, pour leur prix incroyablement attractif. En effet, pour le Black Friday, Udemy ne fait pas les choses à moitié et propose l'ensemble de son catalogue de formations à 9,99€ ! Elles permettent ainsi à tout un chacun de s'offrir les connaissances qui lui font défaut pour développer les projets qui lui tiennent le plus à cœur. Notez que si vous n'êtes pas satisfait par la formation choisie, Udemy vous laisse un délai de 30 jours pour le faire savoir et vous faire rembourser.Commençons cette sélection par la formation à WordPress vendue au tout petit prix de 9,99 € au lieu de 119,99 €, soit une remise de 89 % par rapport au prix habituel. Ce CMS ou système de gestion de contenu, permet de créer des sites internet, que ce soit un blog, un site marchand, une vitrine pour une entreprise... Aujourd'hui, de plus en plus de professionnels ont besoin d'un site internet pour exister dans leur secteur, tandis que nombre de particuliers s'adonnent également à cette activité qui s'avère très stimulante. Avec cette formation Udemy, vous apprendrez à maîtriser les différents outils de WordPress pour créer, mais aussi gérer votre ou vos sites web et leur apporter une visibilité et donc un trafic satisfaisant. Elle est dispensée par Etienne de Saint Victor, fondateur associé de l'agence de communication AD/sum.En deuxième position dans notre sélection des meilleures offres de cours en ligne Udemy, se trouve la formation à Blender 2.8 vendue à 9,99€ au lieu de 184,99€. La formation à Blender 2.8 est un cours ultra complet enseigné par Julien Deville, designer et formateur depuis maintenant plus de sept ans. Dans ce cours, vous commencerez par vous familiariser avec ce logiciel de modélisation très utilisé pour travailler la 3D, avant d'apprendre à travailler l'animation, le sculpting, le texturing etc. Après les 33 heures de vidéos que dure cette formation, vous aurez acquis une excellente maîtrise du logiciel.Voici à présent une formation destinée aux amoureux de l'image et du dessin, qui souhaitent avoir des bases solides pour exprimer toute leur créativité. Le cours complet d'apprentissage du dessin Udemy est en ce moment au petit prix de 9,99€ au lieu de 199,99€ habituellement. En vous offrant cette formation vous apprendrez les bases du dessin traditionnel (la perspective, les ombres etc.) ainsi que les savoirs fondamentaux du dessin numérique. Avec votre formateur professionnel Damien Barban, également illustrateur et storyboarder, vous découvrirez également plusieurs logiciels utilisés en dessin numérique.Nous terminons cette sélection par une formation utile à tous : le cours complet de hacking éthique. Cet enseignement est accessible pour la modique somme de 9,99€ au lieu de 159,99 €. Il a été préparé par un consultant en informatique, Michel Kartner, particulièrement soucieux de la sécurité informatique de chacun. Grâce à ce cours, vous serez armé pour détecter les éventuelles failles dans la sécurité de vos systèmes informatiques et pourrez y remédier de façon autonome. Vous aurez également une excellente vue d'ensemble sur le fonctionnement du web et sur les problèmes de cyberattaques.Et vous pour laquelle, ou lesquelles, de ces formations Udemy allez-vous craquer pour le Black Friday ?