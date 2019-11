La formation complète Blender 2.8 à prix cassé pour le Black Friday

Se former pour être plus efficace, plus vite

Un apprentissage pas à pas

Blender 2.8 est un logiciel de modélisation et d'animation libre et gratuit, qui permet notamment de travailler l'image 3D. Utile aux professionnels, aux étudiants, comme à tout passionné de l'image numérique, Blender est un logiciel de qualité qui permet d'effectuer un grand nombre de tâches. Pour pouvoir s'en servir correctement, il faut cependant acquérir quelques connaissances, sans quoi l'expérience se révélera assez vite décourageante et l'envie d'abonner son projet risquerait de pointer son nez.Dans ce nouveau Bon Plan, nous vous parlons donc de la formation à Blender 2.8 proposée par Udemy, un site de cours en ligne bien organisé qui propose des formations en vidéo de très bonnes qualités. D'ordinaire vendu à près de 185 €, le cours atteint ces jours-ci un prix qui se veut accessible à tous. Si vous avez besoin de maîtriser Blender 2.8, on ne peut que vous conseiller de foncer sur cette offre exceptionnelle limitée dans le temps qui vous épargnera bien des tracas.La formation s'adresse aux débutants comme aux utilisateurs avancés de Blender 2.8, mais est destinée aux personnes ayant déjà une bonne connaissance des outils informatiques de manière générale. Elle est dispensée par Julien Deville, formateur professionnel et designer.Les cours se déclinent en 15 chapitres et se présentent sous la forme de vidéos. En tout, ce sont 33 heures de vidéos à la demande qui viennent nourrir ce cours. Vous y apprendrez donc les bases du logiciel, pour aller progressivement vers des apprentissages plus poussés et jusqu'à recevoir des savoirs pointus allant véritablement en profondeur. Cette formation vous permet de cheminer à votre rythme et de revoir, autant de fois que vous le souhaitez, chacune des vidéos. Si vous maîtrisez déjà certains aspects de Blender 2.8, vous pouvez vous rendre directement aux modules qui vous intéressent.Avec cette formation complète à petit prix, apprenez à votre rythme et en toute sérénité. Bientôt, Blender 2.8 n'aura plus de secret pour vous et vous pourrez rapidement concrétiser vos plus beaux projets.