Black Friday : pourquoi choisir un smartphone reconditionné ?

Cet article est sponsorisé par Certideal. Consultez notre notre charte.

Acheter un smartphone reconditionné peut être une très bonne solution, notamment pour les amateurs de grandes marques et de produits prestigieux. Ces objets, fatalement, coûtent assez chers et sont sans cesse amener à évoluer. Les smartphones deviendront en effet toujours plus performants et donneront toujours plus envie, alors, à quoi bon faire un investissement trop important dans un objet neuf ?En choisissant un appareil reconditionné, vous ferez des économies considérables par rapport à l'achat d'un produit neuf. Vous pourrez ainsi en changer plus souvent, le tout sans nuire à la planète. En effet, opter pour un produit de seconde main est un geste positif pour l'écologie, un critère qui a son importance et qui interpelle de plus en plus de français souhaitant adopter un mode de consommation plus réfléchi et plus responsable.Certideal est une jeune entreprise innovante qui, depuis sa création il y quatre ans, met un point d'honneur à offrir à ses clients des appareils high-tech reconditionnés de qualité. Elle revend donc des smartphones, mais aussi des tablettes tactiles ou encore des Apple Watch. Chaque smartphone bénéficie d'une garantie de 18 mois, un score des plus honorables, puisqu'à ce jour il n'est atteint par aucune autre marque de ce secteur. A ce titre, Certideal propose en ce moment même une promotion sur une extension de garantie de 12 mois, soit 30 mois au total avec la garantie de base, pour 9,90€ par mois au lieu de 19,90€.Les appareils proposés par Certideal ont la particularité d'appartenir à l'entreprise et donc d'être vérifiés et contrôlés avec le plus grand sérieux. Ainsi, chaque smartphone vendu par Certideal est soigneusement analysé par une équipe d'experts et devra réussir une batterie de 30 tests différents effectués dans leur atelier parisien, avant d'être certifié conforme. Ce n'est qu'après cela qu'il pourra être déclaré prêt à être expédier. Grâce à sa rigueur, Certideal a obtenu une note de satisfaction très convaincante de 9,2/10 de la part de ses clients sur des avis vérifiés.Souhaitant participer à cet important événement commercial que constitue le Black Friday, Certideal a tenu à faire un geste marquant en proposant un double avantage sur ses smartphones reconditionnés. La marque propose ainsi, durant toute la durée du Black Friday et jusqu'au lundi 2 décembre inclus (date du CyberMonday), une remise de 15€ sur tous ses smartphones. Des produits reconditionnés qui affichent donc déjà des prix ultra compétitifs mais qui, pour l'occasion, verront leur facture baisser à nouveau.Cerise sur le gâteau, en plus de la remise de 15€, Certideal propose des remises supplémentaires sur une sélection de smartphones : voir les promos Certideal pour le Black Friday . Au total, vous pourrez bénéficier d'une remise allant jusqu'à moins 35€ ! C'est le moment d'en profiter pour faire vos premies achats de Noël.En plus de cette sympathique réduction, la marque propose une remise de 50 % sur son pack ZEN - soit une économie de 8€ - pack qui est composé d'une housse de protection ainsi que d'une vitre en verre trempé qui protégera votre smartphone des rayures mais aussi des chocs. La vitre en question est fine et très résistance, et est posée par l'équipe de techniciens Certideal.Mais passons sans plus tarder au sujet principal de cet article : notre sélection des cinq smartphones reconditionnés les plus intéressants. Si vous avez une idée précise de ce que vous cherchez, n'hésitez pas à jeter un œil sur le reste du site, beaucoup d'autres smartphones présents méritent le plus grand intérêt.Maintenant que les présentations sont faites, voici notre sélection maison des meilleures bonnes affaires sur le reconditionné. Au programme, pas moins de cinq smartphones Apple et Samsung a des prix très intéressants.Nous commençons cette sélection par l'iPhone 7 32 Go, disponible dans son élégante version argent.L'appareil est vendu à seulement 217,90€ au lieu de 232,90€ habituellement et bénéficie, comme tous les autres smartphones, de la remise de moins 50 % sur le pack Zen. Neuf, l'iPhone 7 32 Go était vendu à 439€, ce qui fait donc une économie de plus de 50 %. Le modèle est certifié être en très bon état par Certideal et est livré avec un chargeur neuf. L'iPhone 7 est un smartphone de petite taille (4,7 pouces) idéal pour une utilisation à une seule main. Il arbore un bel écran LCD très lumineux et embarque le processeur Apple A10 Fusion Quad-core. C'est un appareil endurant côté autonomie, qui dispose d'une excellente partie photo, mais également d'une stabilisation vidéo de qualité.On reste chez Apple pour vous présenter le sublime iPhone X 64 Go gris sidéral vendu à seulement 539,90€ au lieu de 558,90€.Vous ferez ainsi une économie de plus 40 % sur ce téléphone en très bon état dont le prix standard est de 899€. Son écran Amoled tout simplement superbe de 5,7 pouces affiche une définition de 2436 x 1125 pixels. Ce smartphone haut de gamme est d'une performance rare, permettant à son heureux possesseur de laisser parler ses talents de gamer, d'enchaîner les applications les plus gourmandes ou de prendre de magnifiques photographies grâce à son objectif grand angle. Sa batterie offre une très bonne autonomie et peut se recharger à 50 % en seulement 30 minutes. Un bijou à petit prix, parfait pour se faire plaisir ou par gâter un proche qui vous est très cher.Découvrons à présent l'iPhone 8 256 Go, un autre appareil de la marque à la pomme accessible ces jours-ci à seulement 404,90€ au lieu de 521,90€.Pour ce téléphone comme pour les autres, vous pourrez profiter de la remise de 50 % sur le pack Zen. L'iPhone 8 est comme, l'iPhone 7, un petit modèle de 4.7 pouces, très pratique et qui se glisse facilement dans la poche. Son écran d'une définition de 1334 x 750 pixels a la bonne idée d'être lumineux. Sous le capot, l'iPhone 8 embarque la puce A11 Bionic qui offre d'excellents résultats en termes de performances. L'appareil photo est bien équilibré et dispose notamment du FaceTime HD 7. Son autonomie est, elle aussi, très convaincante.Cap à présent vers la marque coréenne Samsung pour découvrir le Samsung Galaxy S9 64 Go Violet reconditionné et en très bon état. C'est au petit prix de 366,90€ au lieu de 383,90€ que l'appareil est proposé à l'occasion du Black Friday 2019.Ce montant correspond à une économie de près de 50 %, puisque neuf il coûte encore 709€. Son grand écran Super Amoled de 6,2 pouces de très bonne facture est doté, entre autres, d'un filtre de lumière bleue et d'un lecteur d'empreinte digitale bien positionné. La capacité de sa batterie atteint les 3500 mAh ce qui permet une utilisation confortable du smartphone. Globalement très performant, le Galaxy S9 l'est notamment dans sa partie photo qui fait des merveilles, surtout lorsqu'il est utilisé en plein jour.Terminons cette sélection des meilleurs smartphones reconditionnés par le Samsung Galaxy S8 64 Go argent, vendu au tout petit prix de 264,90€ au lieu de 287,90€.L'appareil bénéficie d'un très beau design mis en valeur par un splendide écran Super Amoled de 5,8 pouces qui affiche une définition de 2960 x 1440 pixels. Le Galaxy S8 très applaudi à sa sortie, est aussi convaincant en photographie qu'en autonomie. Il est animé par un processeur ultra réactif, le Samsung Exynos et dispose de 4 Go de mémoire vive. L'appareil est disponible dans un très bon état et dans son coloris le plus intemporel, le noir. Comme tous les smartphones vendus par Certideal, le S8 est garanti pendant 18 mois après achat.Cette année, optez pour une façon de consommer plus économique et plus écologique en vous tournant vers l'achat d'un smartphone reconditionné. Vous trouverez forcément votre bonheur parmi tous les modèles proposés par Certideal.