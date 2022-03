Où acheter le Redmi Note 11 Pro 5G au meilleur prix ?

Le Redmi Note 11 Pro 5G impressionne par bien des aspects. L'un des plus notables est sans conteste sa batterie dotée d'une autonomie de 5000 mAh et compatible charge rapide 67W. Cela signifie que non seulement il peut vous tenir 2 jours sans être trop gourmand, mais qu'en plus une fois branché, il ne lui faut que 40 minutes pour passer de 0 à 100%. Autant dire que vous n'allez pas passer longtemps loin de lui.

Ce n'est pas tout bien sûr. Déjà, son écran est remarquable puisque sa fréquence peut être réglée à 120 Hz. Et il affiche une résolution de 2400 x 1080 pixels pour une taille de 6,67". Le processeur utilisé est un Qualcomm Snapdragon 695, fréquence de 2.2 GHz, avec 6 Go de RAM et un GPU Adreno 619.

Enfin côté image on pourrait le qualifier de photophone grâce à ses trois capteurs à l'arrière de 108 Mpx, 8 Mpx et 2 Mpx. Ils permettent de filmer en 4K. Et à l'avant, vous avez un capteur selfie de 16 Mpx.