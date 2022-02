Xiaomi Redmi Watch 2 Lite : la montre connectée est encore moins chère chez Amazon

Plus encore, un GPS autonome multi-systèmes est inclus grâce à la puce GNSS prenant en charge les quatre principaux systèmes de positionnement mondial (GPS, GLONASS, Galileo, BDS). En plus de ne pas vous perdre en ville comme dans vos randos, le sport est bien évidemment à l'honneur. Avec plus de 100 modes d'entrainement disponibles (football, yoga, cyclisme, etc.), soyez sûr de mesurer des données au plus proche de votre activité, y compris sous l'eau, jusqu'à 50m de fond.

Enfin, la santé n'est pas en reste. Que ce soit pour mesurer votre taux d'oxygénation, votre fréquence cardiaque, ou encore vos cycles menstruels, tout est fait pour vous accompagner avec la Xiaomi Redmi Watch 2 Lite, et ce n'est pas les 10 jours d'autonomie entre deux recharges qui vont vous en empêcher !