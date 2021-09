Le casque sans fil Apple AirPods Max profite d'une baisse de prix chez Amazon

Amazon profite de la fin de la période estivale pour faire baisser le prix du AirPods Max .

Au cours d'une durée indéterminée, le casque sans fil de la marque à la pomme est proposé en vente par le géant de l'e-commerce au prix de 489 euros au lieu de 629 euros (prix conseillé durant la commercialisation) ; ce qui fait une remise immédiate de 140 euros de la part d'Amazon.

Pour information, seuls les modèles gris sidéral et vert du casque sans fil sont sous les 490 euros. D'autres coloris sont suggérés mais à des prix supérieurs. Enfin, le casque vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais pour les membres ayant souscrit au programme Prime .