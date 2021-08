Honor Scale 2 : suivez votre forme pendant l'été avec cette balance connectée à moitié prix

La Honor Scale 2 se présente comme une simple balance tout à fait traditionnelle. Son design ne réinvente pas la roue il est vrai, mais pourtant l'accessoire est un petit concentré de technologie qui va bien plus loin que la mesure de votre poids.

L'appareil permet d'analyser 14 indicateurs de votre composition corporelle comme l'IMC, le score et l'âge corporel mais également la fréquence cardiaque lors de votre mesure. Tous ces éléments, consignés dans l'application mobile dédiée, vous permet d'en savoir plus sur votre état physique et ainsi d'adapter votre alimentation ou d'intensifier légèrement votre activité physique pour vous remettre d'aplomb avant la rentrée.

Pour l'utiliser, pas de bouton ou de procédure compliquée d'allumage et de calibrage. Vous montez dessus et c'est tout. Votre poids vous est donné sur l'affichage au dessus de la balance et les autres donnés sont envoyés en Bluetooth vers le logiciel Huawei Health, disponible gratuitement sur iOS et Android.

Bien évidemment il est possible de lier plusieurs utilisateurs pour que chaque membre de la famille puisse avoir accès à son propre profil. Chaque compte peut accepter jusqu'à 10 utilisateurs et pour plus de confidentialité, il est possible d'ajouter à la Honor Scale 2 jusqu'à cinq comptes distincts.