Cette double clé USB SanDisk Ultra 256 Go est vraiment pas chère sur Amazon

Plus de trois ans après la sortie du premier opus et de longs mois passés en accès anticipé, Subnautica: Below Zero plonge enfin dans le grand bain sur consoles et PC. La course effrénée pour la survie commence sur une planète aussi belle que dangereuse. Mais ce second épisode parvient-il à émerveiller autant que son prédécesseur ? C'est ce que nous allons voir à travers ce test.