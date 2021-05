HP Chromebook x360 : un ultraportable convertible et tactile 12'' à moins de 300€

Nous nous sommes rendus chez Amazon pour dénicher cette bonne affaire. Sur ce produit, la livraison à domicile sera effectuée gratuitement pour tous les acheteurs. Par ailleurs, grâce à Amazon Prime (essai offert puis 5,99€/mois ou 49€/an), le paiement en quatre fois sans frais est disponible. Chaque mensualité s'élèvera ainsi à 74,75€. De plus, les adhérents recevront leur commande plus rapidement. Enfin, la garantie de base est valable pendant deux ans. Une assurance face aux dommages accidentels est proposée à 22,49€ pour deux ans ou 35,69€ pour trois ans.

Ainsi, cet HP Chromebook dispose d'un écran tactile avec une diagonale de 12 pouces et une résolution en HD. Il embarque au passage un processeur Intel Celeron N4020 épaulé par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go EMMC. Bien entendu, le système d'exploitation Chrome OS est de la partie sur cette machine. Il permet notamment un démarrage rapide et d'éviter les ralentissement durant la navigation sur l'interface.

Cet ordinateur portable n'est pas le plus puissant du marché mais il tiendra la route sur des tâches bureautiques ou pour aller sur internet. C'est un modèle parfait pour travailler et se déplacer sans la moindre difficulté.