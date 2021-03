L'aspirateur robot Proscenic M7 PRO à prix vraiment cassé

Cet aspirateur robot Proscenic M7 Pro n'est pas qualifié d'intelligent pour rien. En effet, il est extrêmement autonome et une fois configuré, vous n'aurez plus à vous occuper de lui. Grâce à sa technologie laser LDS, il cartographie votre intérieur tout seul et définit le parcours optimal pour aspirer et laver votre sol.

Vous avez également la possibilité de définir des zones interdites très facilement via l'application disponible sur Android et iOS. Cette même application vous permet de définir à l'avance les programmes et horaires de nettoyage. Une fois le programme lancé le robot se lancera à l'assaut des poussières et diverses taches chez vous, ira se recharger automatiquement si besoin, puis se rangera de lui même sur sa station de recharge une fois le cycle terminé.

Doté d'une batterie de 5200 mAh, il est capable de fonctionner pendant plus de 2h en continu. Ses fonctions ne s'arrêtent pas là puisque ses différents capteurs embarqués lui permettent d'éviter tous les obstacles sur son chemin et même de détecter les tapis pour adapter son mode d'aspiration. Bref, il s'agit d'un aspirateur robot très abouti et complet, qui s'adaptera facilement à votre intérieur et ne vous demandera que très peu d'entretien.