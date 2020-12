Vente flash Amazon : la Nintendo Switch Lite avec Animal Crossing à prix cassé avant Noël

C'est le géant américain Amazon qui se charge de cette promotion bien juteuse. La vente flash se terminera cette nuit aux alentours de 23h45. De plus, les stocks sont ultra limités. Il n'y a donc pas une minute à perdre si vous souhaitez retrouver ce beau cadeau sous votre sapin. La livraison à domicile est gratuite et le paiement en quatre fois (51,12€ par échéance) est d'actualité. La garantie est valable pendant deux ans.

La réduction en question est valable sur les Nintendo Switch Lite Corail et Turquoise. Il vous suffit de choisir le coloris de vos rêves. Rappelons que cette version de la console du constructeur japonais est uniquement dédiée au jeu en mode portable. Elle ne peut être branchée sur un téléviseur et les manettes Joy-Con ne sont pas détachables.

Cependant, cette machine est également plus légère que le modèle de 2017 et sa batterie plus endurante. Elle est idéale pour un jeune joueur et se transporte très facilement.